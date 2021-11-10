بعد ظهورها في "لعبة الحبار".. ألعاب كوريا الجنوبية تنتقل إلى "إكسبو دبي"

يستضيف جناح كوريا الجنوبية في ”إكسبو دبي 2020″، مباريات الألعاب التقليدية الكورية الجنوبية، التي ظهرت في المسلسل الأكثر مشاهدة على نيتفلكس ”لعبة الحبار“، حيث إنه عند خسارة أحد المشتركين لن يكون هناك أية عقوبة، كما يظهر في أحداث المسلسل.

ألعاب مسلسل ”لعبة الحبار“

تدور أحداث مسلسل ”لعبة الحبار“ حول قصة درامية قاسية للصراع من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث تتحدث عن مجموعة من الأشخاص البالغين يعانون من ديون مالية هائلة، وفقا لما ذكره موقع ABC 7 الإخباري.

ويقرر هؤلاء الأشخاص، ضمن أحداث المسلسل، خوض مغامرة التنافس في ألعاب أطفال تصحبها مخاطر كبيرة ومميتة، وذلك بهدف الحصول على مكافأة مالية كبيرة، حتى يتمكنوا من التخلص من أعباء ديونهم المالية وسدادها.

ويعرض المسلسل ضمن أحداثه ألعابا شعبية شهيرة في كوريا الجنوبية، هي:

لعبة حلوى دالغونا ”Dalgona“

وهي لعبة تنطوي على تقطيع كرات حلوى ”دالغونا“ الشهيرة في كوريا الجنوبية إلى أشكال مختلفة.

لعبة دكجي ”Ddakji“

وهي عبارة عن ورق مطوي باستخدام فن طي الورق ”أوريغامي“، حيث توضع إحدى الأوراق على البلاط، ويحاول اللاعب قلبها من خلال ضربها بقوة باستخدام ورق مطوي آخر.

ألعاب كوريا الجنوبية التقليدية في إكسبو 2020

سيحصل المشاركون في ألعاب جناح كوريا الجنوبية بموقع إكسبو دبي، على فرصة ممارسة لعبة حلوى دالغونا ”Dalgona“ ولعبة دكجي ”Ddakji“.

وإذا خسر أحد المتنافسين، فلن يتعرض للصفع أو أي عواقب مميتة أخرى، كما يظهر في أحداث المسلسل، حيث سيقدم الجناح الكوري الجنوبي في إكسبو دبي، لكل من الفائز والخاسر وجبة طعام، وذلك مكافأة لهم على المشاركة في التنافس للفوز بإحدى ألعاب كوريا الجنوبية التقليدية.

وأطلق الجناح الكوري الجنوبي في إكسبو 2020، فعاليات المشاركة بالألعاب التقليدية منذ شهر أكتوبر الماضي، وستستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.

وبدأ عرض مسلسل لعبة الحبار منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث جذب المشاهدين من حول العالم، وأصبح أكثر مسلسلات نيتفلكس مشاهدة عبر خدمات بث الفيديو.

كما نالت ألعاب كوريا الجنوبية التقليدية، التي ظهرت في مسلسل ”لعبة الحبار“، شهرة عالمية واسعة، وذلك بعد عرض المسلسل.