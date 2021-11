الناشطة الباكستانية "ملالا يوسفزاي" تعلن زواجها

تزوجت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة، ملالا يوسفزاي، 24 عاما، والتي نجت من هجوم لحركة طالبان ”فرع باكستان“، عام 2012، في مدينة برمنغهام في وسط إنكلترا، وفق ما أوردتة وكالة ”فرانس برس“، اليوم الأربعاء.

وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مرفقة تغريدتها بصورة لها وزوجها الجديد في يوم زفافهما ”هذا يوم مهم في حياتي. ارتبطت أنا وآسر مالك، لنكون شريكين مدى الحياة“.

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP

— Malala (@Malala) November 9, 2021