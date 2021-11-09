"إكسبو دبي" يقدم هدايا مجانية لزواره.. ما هي؟

يكتسب زوار إكسبو 2020 دبي فرصة كبيرة، من خلال الاطلاع على خبرات وثقافات الشعوب والحضارات وتبادل المعارف والمعلومات المختلفة، إلى جانب استكشاف أحدث التصاميم والعروض الفنية والابتكارات التكنولوجية المُتطورة.

ووفقا لموقع ”UAE24x7″، يمكن لزوار المعرض الدولي الحصول على هدايا والكثير من الأدوات بالمجان، والتي توفرها العديد من أجنحة الدول في موقع إكسبو دبي.

سماعات ”VR“

ويهدي جناح دولة بوتسوانا الزوار سماعات الواقع الافتراضي ”VR“ عالية الجودة، في إشارة واضحة إلى أن المستقبل سيكون في الواقع الافتراضي.

كما يمكن للزوار الحصول على كتيبات ونشرات إرشادية مجانية تتحدث عن الحياة في بوتسوانا؛ لمعرفة المزيد عن الدولة الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا الجنوبية، حيث تشتهر بوفرة حياتها البرية وأماكنها الطبيعية.

”وسم“

أما جناح دولة جزر أنتيغوا وبربودا في البحر الكاريبي، فتقدم للزوار بطاقات ”وسم“ مجانية خاصة بتسمية حقائب السفر.

”كوستر“

ويمنح جناح جمهورية الدومينيكان زواره قاعدة أكواب المشروبات الساخنة ”كوستر“، والتي تتمتع باستخدام شائع على الطاولة مع أكواب القهوة الساخنة، حتى تمنع ظهور التكثف على الطاولة، ويبقيها نظيفة.

مشروبات متنوعة

وبإمكان الزوار الحصول مجانا على مشروبات متنوعة مثل القهوة والمثلجات ومنتجات الألبان الساخنة والباردة، في جناح الكويت؛ بهدف الحفاظ على نشاطهم الحيوي.

مياه في علب مستدامة

في حين يقدم الجناح السويدي للزوار مياها مجانية، معبأة في علب كرتونية ”معاد تدويرها“.

أصول جوز الهند

ويستلم زوار جناح دولة سيشل كتابا مجلّدا، يتحدث عن جوز الهند الأصلي، الذي يزرع في جزر سيشل بالمحيط الهندي في أفريقيا، حيث تشتهر بشواطئها الخلابة ووفرة الشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية.

كتب وطوابع

كما يمنح جناح دولة منغوليا زواره فرصة التعرف عن كثب على الحياة في منغوليا، من خلال تقديم بطاقة بريدية، وكتب مجانية، تتحدث عن إمكانيات الاستثمار في منغوليا، وتعرض في محتواها اقتراحات وأفكارا مبدئية لمشاريع متنوعة.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020 دبي، كأول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا، تحت شعار: ”تواصل العقول وصنع المستقبل“.

وبدأ المعرض من الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسيمتد حتى الـ31 من شهر آذار/مارس لعام 2022، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر، 70% منهم من خارج دولة الإمارات.