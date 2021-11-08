المغرب يوقف مؤقتا بث برنامج إذاعي بسبب "النازية"

أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب، اليوم الإثنين، وقف البرنامج الإذاعي ”Les Matins Luxe“، الذي يبث على إذاعة ”لوكس راديو“ الخاصة، لمدة 3 أسابيع؛ بعدما قارن مذيع البرنامج بين فرض ”جواز اللقاح“ في المغرب و“النازية“ في ألمانيا.

وفرضت السلطات المغربية إظهار ”جواز التلقيح“، وهو عبارة عن وثيقة تثبت أن حاملها تلقى المطعوم ضد فيروس كورونا المستجد، عند الدخول إلى المؤسسات والإدارات الحكومية والخاصة، إلى جانب المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وصالات الرياضة والحمامات وغيرها من الأماكن العامة، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية التي تفرضها المملكة لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس.

وأثار القرار الحكومي بفرض ”جواز التلقيح“، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الحادي والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حالة من الجدل على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، كما خلّف موجة انتقادات واحتجاجات في عدد من المدن.

وقالت إذاعة ”لوكس راديو“ الخاصة إن برنامجها ”les matins Luxe“ سيتم توقيف بثه لمدة ثلاثة أسابيع، تبعاً لقرار صادر عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الحكومية، وذلك على خلفية إقدام مقدم البرنامج رشيد العشعاشي على مقارنة فرض ”جواز التلقيح“ في المغرب بممارسات ألمانيا ”النازية“ في أربعينيات القرن الماضي“.

وأكدت الإذاعة الخاصة، في بيان لها، ”رفضها التام لتصريحات مذيعها العشعاشي“، واعتبرتها ”مساً صريحاً بكرامة الساهرين على تدبير الشأن الصحي في المغرب“.

وجاء قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الحكومية بناء على شكوى تقدم بها عضو ”اللجنة العلمية لكوفيد-19 في المغرب“، البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، الذي أبدى غضبه الشديد من تصريحات المذيع العشعاشي ومبالغته في وصف الحالة.

وتوعد الإبراهيمي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، بأن يسلك المسار القانوني ضد الإذاعة وبرنامجها.

وتباينت الآراء في الشارع المغربي بشأن القرار الذي فرضته حكومة عزيز أخنوش، قبل أيام، بخصوص ”جواز اللقاح“، حيث رأى البعض أنه سيُسهل عليهم التنقل دون الحصول على رخص استثنائية من طرف السلطات، في حين رأى آخرون أن ”جواز التلقيح“ يتنافى مع حرية التجوال والتنقل، وفق تعبيرهم.