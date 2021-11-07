إكسبو دبي يعرض الطبيعة في بولندا.. منحوتات متحركة تجسد هجرة الطيور

يعرض جناح بولندا في منطقة التنقل بموقع إكسبو دبي 2020، مشاهد متنوعة للطبيعة، تمثل جزءًا أساسيًا من الهوية البولندية، ومن بينها منحوتات متحركة تحاكي أسراب هجرة الطيور الطبيعية للبلاد.

ووفقًا لموقع ArchDaily لأخبار التصاميم المعمارية، يقف وراء تصميم فكرة مشروع الجناح البولندي في إكسبو دبي، فريق كبير من المصممين والمهندسين المعماريين من شركة WXCA للهندسة المعمارية، واستوديو Science Now للمشاريع المبتكرة وشركة Stellar Fireworks للتصميم والإنتاج في بولندا، واستوديو Tellart للتصاميم المستقبلية في هولندا، واستوديو بيلبرات بارتنر للتصميم الثلاثي الأبعاد في سويسرا.

فكرة إبداعية

دشّن فريق المهندسين، الجناح البولندي من ثلاثة طوابق، حيث عملوا على إنشائه من صناديق مصنوعة من أخشاب، تم جلبها خصيصًا من جنوب شرق بولندا، حيث تتميز بسهولة تفكيكها، وإعادة استخدامها في أغراض أخرى.

وغطى فريق المصممين، السطح الخارجي للجناح وأقسامه الداخلية، بالمنحوتات المتحركة، والتي تم صنعها من وحدات سبائك ألمونيوم، ترفرف مع حركة الهواء؛ لتحاكي حركة أسراب الطيور.

وأوضح منظمو الجناح البولندي، أن المنحوتة المتحركة، ترمز إلى هجرة الطيور من بولندا، إلى شبه الجزيرة العربية.

وقال أدريان مالينوفسكي، المفوض العام لجناح بولندا: ”إن فكرة المشروع هي رابط طبيعي يتبادر إلى أذهاننا عندما نتحدث عن العلاقات والروابط بين المنطقتين بولندا-الإمارات“.

كما ويهدف مشروع الجناح البولندي في إكسبو 2020، إلى إبراز تركيز بولندا على الإبداع المستوحى من الطبيعة، واستكشاف جانبين رئيسيين، وهما جانب البيئة الطبيعية، وجانب رأس المال الاجتماعي: (قيمة وفعالية العلاقات الاجتماعية ودور التعاون والثقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية).

محطة استظلال

يمكن لزوار الجناح البولندي، الحصول على فرصة للاستراحة في الظل، أسفل الشكل المتحرك للمبنى ”المنحوتات“.

من ناحيتها، أشارت مارتا سوكولسك فرويسكا، وهي مهندسة معمارية مشاركة في إنشاء الجناح البولندي، إلى أن الاستظلال أسفل المنحوتات المتحركة على واجهة المبنى، ستكون تجربة لا تُنسى، تبعث على الاسترخاء، حيث ستتيح للزوار اتصالهم مع الطبيعة، من خلال الاستماع بوضوح، إلى صوت الرياح المنبعثة من حركة المنحوتات.

الطبيعة في بولندا

توفر صالة الانتظار والأقسام الداخلية في الجناح البولندي في إكسبو دبي، عيّنة من مشاهد الطبيعة في بولندا، حيث يتم نقلها من خلال سلسلة قصص فيديو ومقاطع صوتية وقصائد شعرية، ورسوم تصويرية فنية، لمجموعة متنوعة من الغابات والجبال والبحيرات.