دراسة: طريقة عرض المنتجات في السوبرماركت تغير سلوك المستهلك الغذائي

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ساوثهامبتون مع سلسلة متاجر Iceland Foods Ltd أن تنسيق مدخل السوبرماركت بحيث يشمل كمية أكبر من الفاكهة والخضروات مع إزالة أصناف الحلويات القريبة من أماكن الخروج، يشجع بشكل أكبر على عمليات شراء المنتجات الغذائية الصحية.

واستنادًا إلى النتائج التي توصلوا إليها، قال فريق الدراسة إن خطة حكومة المملكة المتحدة لحظر وضع الوجبات السريعة البارزة في المتاجر يمكن أن تحسن النظم الغذائية في البلاد، حيث أجرت الدراسة كريستينا فوغل باحثة التغذية بالصحة العامة بجامعة ساوثهامبتون وزملاؤها.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن فوغل أن ”تغيير مخططات السوبر ماركت يمكن أن يساعد الناس على اعتماد خيارات غذائية صحية والاتجاه بالنظام الغذائي للسكان نحو التوصيات الغذائية للحكومة“.

وتشير نتائج الدراسة، إلى أن تصميم المتجر وفقا للخيارات الصحية يمكن أن يؤدي إلى مبيع ما يقرب من 10,000 قطعة من الفاكهة والخضروات وتقليل مبيع حوالي 1500 قطعة من الحلويات أسبوعيًا في كل متجر.

وفي تطبيق الدراسة، أعيد تشكيل تصميم ثلاثة من متاجر Iceland Foods في إنجلترا لتشمل قسمًا موسعًا للفواكه والخضروات عند مدخل كل متجر.

وراقب الفريق مبيعات المتاجر خلال تجربة التصميم الجديد التي استمرت ستة أشهر وتتبع أيضًا عمليات الشراء والأنماط الغذائية لـ 62 من العملاء المنتظمين وجميعهم من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عامًا ممن ينتسبن إلى برنامج بطاقة الولاء الخاص بالمتجر.

وقارن الباحثون النتائج من المتاجر الثلاثة المشاركة مع ثلاثة متاجر أخرى لها مستويات مبيعات مماثلة، وملفات تعريف للعملاء، في مناطق ذات مستويات مماثلة من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي ولكنها حافظت على التصميم المعتاد لمتاجر بيع الأغذية.

وكشفت نتائج التجارب أن التغييرات البسيطة في طريقة العرض لدى كل متجر أدت إلى انخفاض في مبيعات الحلويات وزيادة في مشتريات الفاكهة والخضروات عبر المتجر.

وفي الواقع، وجد الفريق أن مبيعات الفاكهة والخضروات زادت بمتوسط 6170 حصة أسبوعيًا بعد ثلاثة أشهر وفقًا للتخطيط الجديد و9820 بعد ستة أشهر، بينما انخفضت مبيعات الحلويات الأسبوعية بمقدار 1575 حصة بعد ستة أشهر.