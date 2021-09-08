منها الرقص.. تعرف على أغرب مصادر الطاقة المتجددة في العالم

في ظل تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري جراء التغير المناخي الناجم عن النشاطات البشرية الملوثة، ويتمثل أبرزها في استخدام الوقود الأحفوري الضار بالبيئة، تتصاعد الأصوات المنادية بالتوجه إلى بدائل مستدامة من أجل تلطيف حالة الكوكب.

ونجح الباحثون، في أماكن متفرقة في العالم، في ابتكار مصادر صديقة للبيئة لتوليد الطاقة المتجددة، حيث يمكن أن تصبح قريبا، جزءا من الحياة اليومية.

وعلى الرغم من أن بعضها لا يُصدق ويثير الذهول، إلا أنها أصبحت ضرورة ملّحة.. فما أغرب مصادر توليد الطاقة المستدامة في العالم، وفقا لموقع augustman

الرقص

قد يبدو خيالا علميا، ولكن خبراء الطاقة المتجددة يقولون إنها حقيقة علمية، حيث يمكن في المستقبل إعداد كوب من الشاي من خلال تسخين الماء في الغلاية عن طريق الرقص.

أنشأ المبتكر الهولندي دان روزيجارد وفريقه البحثي، حلبة رقص تفاعلية لملهى ليلي في روتردام، تولد الكهرباء من خلال الرقص، بنحو 25 واط لكل وحدة.

كما يحول البلاط المتحرك خطوات الأقدام إلى كهرباء، وتُستخدم هذه التقنية في النوادي الليلية باليابان، وفي مترو أنفاق لندن.

المخلفات البشرية

يؤكد خبراء الطاقة المستدامة إمكانية استخدام النفايات الشخصية من الحمام لتشغيل ”الدش“ أثناء الاستحمام.

كما كشفت شركة إنسايت للتكنولوجيا عن تدشين 2000 منزل جديد في مدينة كينغستون البريطانية، حيث من المقرر تزويدها بالكهرباء بطاقة الغاز الحيوي من البراز في محطات الصرف الصحي، وفي حال تطبيق هذه الطريقة بشكل موسع يمكنها تقليل ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون كل عام، وفقا لباحثين.

قشور الكاكاو

بدأ مصنع لإنتاج الطاقة الحيوية في ساحل العاج غرب أفريقيا، باستخدام مخلفات الكاكاو لإنتاج الطاقة المتجددة، حيث تساعد على تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء، مثل محطة توليد الطاقة التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.

طرق شمسية

وضعت ألمانيا ألواحا شمسية على شكل قبب بجانب الطرق السريعة، حيث يمكنها تغطية 9% من إجمالي استهلاك الطاقة.

قنديل البحر

وجد باحثون في السويد، أن البروتين الفلوري الأخضر لقنديل البحر والذي يمحنه التوهج، يتفاعل مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية وينتج كهرباء، وبذلك يمكن أن يصبح مصدرا للطاقة المتجددة.

الطحالب

نجحت سيارة تعمل بالطحالب البحرية الاسكتلندية في إكمال رحلة 50 ميلًا، ويأتي العمل كجزء من مشروع دولي لتطوير وقود أكثر اخضرارًا، بقيادة المعهد التكنولوجي الدنماركي.

حرارة أجسام المتسوقين

تتم تدفئة مول أمريكا في مينيابوليس جزئيًا، خلال الأيام الباردة، بواسطة الحرارة المعاد تدويرها من أجسام المتسوقين، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في الولايات المتحدة، ويصل عدد زواره إلى أكثر من 109000 زائر يوميًا.

أبقار ترتدي حقائب ظهر

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وضع الباحثون في الأرجنتين عبوات بلاستيكية تشبه البالون على ظهور عشر أبقار، وتحتوي كل عبوة على أنبوب يتصل بمعدة الأبقار لجمع غاز الميثان لاستخدامه في توليد الطاقة، والحد من الاحتباس الحراري.