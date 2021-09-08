زلزال قوي يضرب المكسيك (فيديو)

اهتزت مبان في مكسيكو سيتي ليل الثلاثاء وهرع الناس إلى الشوارع بعد أن هز زلزال قوي جنوب غرب المكسيك.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة وقع على بعد 37 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة سان ماركوس بولاية جوريرو.

وبحسب مواقع محلية، ضرب الزلزال الساعة 8:47 مساء يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، كان مركزه شمال أكابولكو، وهي مدينة وميناء بحري رئيسي على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك. تقع المنطقة على بعد حوالي 240 كيلومترًا (150 ميلاً) جنوب مكسيكو سيتي.

تم الإبلاغ عن الأضرار في أكابولكو، لكن مدى الضرر لم يتضح على الفور. وفي مدينة مكسيكو سيتي تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي وتسرب الغاز.

ونقلت ”سي بي سي“ على لسان كلوديا شينباوم عمدة مدينة مكسيكو سيتي إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة في العاصمة.

وقال شاهد من رويترز إن الأضواء انطفأت في حي روما سور في مكسيكو سيتي واندفع السكان المذعورون للخارج وبعضهم كان يرتدي البيجامات. اجتمع السكان معًا تحت المطر ، حاملين أطفالًا صغارًا أو حيوانات أليفة، خائفين جدًا من العودة إلى منازلهم في الظلام.

وقالت يسمين رزق ، 70 عاما ، من سكان روما سور ”كان الأمر مروعًا. إنه يذكرني حقًا بزلزال عام 1985 في كل مرة يحدث فيها شيء كهذا“.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال كان ضحلاً للغاية، على عمق 12.5 كيلومترًا فقط تحت السطح، وهو ما ضخم تأثير الاهتزاز.