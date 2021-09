فيضانات تودي بحياة 17 شخصاً داخل مستشفى في المكسيك (فيديو)

قضى 17 مريضاً على الأقلّ داخل مستشفى في ولاية هيدالغو بوسط المكسيك بسبب فيضانات تسبّبت بها أمطار غزيرة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الحكومة المكسيكية الثلاثاء.

وقالت الحكومة في تغريدة على تويتر إن ”أمطار الأمس في هيدالغو تسببت بفيضان نهر تولا وإغراق المستشفى العام ما أسفر عن مصرع 17 من المرضى“.

من جهته، أعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر حسابه على تويتر عن أسفه لـ“وفاة سبعة عشر مريضا في مستشفى الضمان الاجتماعي بسبب فيضان نهر ريو تولا“. وأضاف ”إنه يوم سيء للغاية“ للمكسيك.

وشهدت مناطق عديدة من المكسيك أمطارا غزيرة خصوصا الإثنين.

وفي رسالة أُرفقت بشريط مصور، أوضحت زوي روبليدو المديرة العامة للضمان الصحي المكسيكي الذي يدير المستشفى المذكور أنّ 56 مريضا كانوا في المؤسسة، وقد أغرقته الفيضانات خلال بضع دقائق وجعلته خارج الخدمة.

وقالت روبليدو ”لحظة انقطاع التيار الكهربائي في بلدية (تولا)، توقف إعطاء الأكسيجين“ للمرضى، لافتة إلى نجاة أربعين مريضاً.

At least two people have died and dozens of vehicles swept away after violent flash floods hit Ecatepec in Mexico.

Today's top news stories: https://t.co/4ozTbgvoxl pic.twitter.com/kGGpYaShfH

— Sky News (@SkyNews) September 7, 2021