طالبان تعاقب سارق إطارات بطريقة فريدة من نوعها (صور)

مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، بدأت القصص ترد من البلاد التي شهدت عقودا من الحروب والتوتر، بشكل يحاكي ما كان يرد من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق لا سيما الرقة.

القصة الجديدة جاءت الإثنين من مدينة جلال أباد، حيث تم إلقاء القبض على شخص سرق إطاري سيارة، وما كان من عناصر الحركة المسلحين سرعان ما قبضوا على الجاني سوى الحكم عليه في أرض الجريمة دون عناء التقاضي والتوقيف في مركز أمني.

الحكم كان تعزيرا، تمثل بوضع الرجل على ظهر سيارة مكشوفة ”بك أب“ ووضع أحد الإطارين المسروقين حول عنقه وكأنما حبل مشنقة، والسير به في الشارع العام ليراه الجميع.

وكانت حركة طالبان تعهدت للمجتمع الدولي فور سيطرتها على العاصمة كابول باحترام حقوق المرأة والأسس الديمقراطية والابتعاد عن التشدد في حكم البلاد.

ورغم تلك التعهدات التي توحي بأن طالبان اليوم غير طالبان قبل 2003 والتي كانت حاضنة لتنظيم القاعدة، لا تزال هناك مخاوف بشأن طريقة حكم الحركة للبلاد، خاصة ما يخص حقوق المرأة والحريات بشكل عام.

ونبّه المسؤولون الأمريكيون الذين يتعاملون مع اللاجئين الأفغان في الخارج وزارة الخارجية مؤخرًا إلى حالات أُجبرت فيها نساء وفتيات على الزواج أو وصلن مع شركاء ذكور متظاهرين بأنهم أزواجهن ليكونوا مؤهلين للإجلاء والهروب من طالبان، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وجاء في تقرير نشرته شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية، نقلًا عن مصدرين، أنه تم الكشف عن تلك الوقائع أثناء وجود أفغان في مركز عبور في الخارج، لافتًا إلى أنه من غير الواضح مدى انتشار المشكلة.

وأكدت المصادر أن اليأس السائد بين الأفغان يدفعهم للفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان، والخوف مما قد يعنيه حكمهم للنساء والفتيات.

وقالت المصادر إن بعض النساء والفتيات الأفغانيات المقيمات في أحد مراكز الإجلاء أفدن بأن أسرهن أجبرتهن على الزواج خارج مطار كابول حتى يتمكنوا من الهروب من البلاد مع استيلاء طالبان على السلطة.

وكشف تقرير الشبكة الأمريكية أنه في بعض الحالات المبلغ عنها، دفعت العائلات للرجال المؤهلين للإجلاء آلاف الدولارات للزواج أو الظهور كأزواج للنساء للفرار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، ”إن الوزارة تأخذ مزاعم الإتجار بالبشر على محمل الجد، وتلتزم بحماية الأفراد المعرضين للخطر على مستوى العالم“.