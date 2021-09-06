حكومة رئيسي تصدر كتابا رسميا يحث المسؤولين على قراءة الأدعية لمعالجة أزمة المياه في خوزستان

وجه وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، المدراء والمسؤولين في إدارة المياه والكهرباء بمحافظة خوزستان التابعين للوزارة، بضرورة العمل على قراءة الأدعية من أجل نزول المطر في هذه المحافظة التي تعاني من أزمة شديدة في المياه.

وجاء توجيه الوزير الإيراني بكتاب رسمي موقع من قبل رئيس الشؤون الدينية والثقافية في وزارة الطاقة بمحافظة خوزستان ”حميد نرادي برجلي“، يخاطب فيه عددا من مدراء شؤون المياه والكهرباء في المحافظة.

وقال نرادي برجلي بعدما أشار إلى أهمية الدعاء إنه ”بناء على أمر المهندس علي أكبر محرابيان وزير الطاقة للاستفادة من أدعية نزول المطر الوارد في الدعاء التاسع عشر من الصحيفة السجادية، من المناسب تقديم المساعدة اللازمة لتلاوة هذه الأدعية في قاعات الصلاة وتهيئة الأجواء المناسبة في المكاتب ذات الصلة وفي الفضاء الإلكتروني“، مطالباً في الوقت ذاته بإصدار التعليمات المناسبة لتسجيل مقاطع هذه الطقوس وإعداد تقرير بشأن ذلك.

والصحيفة السجادية ينسبها الشيعة إلى الإمام الرابع للطائفة علي بن الإمام الحسين وهي عبارة عن مجموعة من الأدعية والمناجاة.

وتواجه محافظة خوزستان جنوب إيران التي تسكنها أغلبية عربية أزمة حادة في توفير المياه، وقد دفعت هذه الأزمة سكان المحافظة البالغ عددهم قرابة خمسة ملايين بالخروج في احتجاجات مناهضة للنظام والحكومة في يوليو/تموز الماضي.

وأسفرت تلك الاحتجاجات التي استمرت لنحو 12 يوماً عن مصرع ما لا يقل 10 من المحتجين برصاص قوات الأمن، فيما اعترفت السلطات بمقتل أربعة فقط.

كما أقدمت السلطات الإيرانية على اعتقال المئات من المحتجين وقطع شبكة الإنترنت عن عدد من مدن محافظة خوزستان بسبب الاحتجاجات، كما لقي ضابط مصرعه وأصيب 14 آخرون بجروح جراء احتجاجات بمدينة معشور العربية.

كما لم تقتصر معاناة سكان محافظة خوزستان على المياه بل هناك أزمات عديدة منها في العواصف الترابية التي تتعرض لها المحافظة، واتساع دائرة الجفاف التي تسببت في تراجع الزراعة في المناطق الريفية.

كما يعاني السكان من أزمة البطالة على الرغم أن خوزستان تتمتع بموارد غنية من بينها استخراج النفط والزراعة.

وفي 27 من آب/أغسطس الماضي، زار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي محافظة خوزستان كأول محافظة يزورها منذ توليه منصبه، وقال إن ”هذه الزيارة القصيرة جاءت للوقوف على أهم القضايا في المحافظة التي تسبب المعاناة للناس، وخوزستان لها حق كبير على عاهل الحكومة“.

واعتبر النائب عن محافظة خوزستان، مجيد ناصري نجاد، زيارة رئيسي ووزراء حكومته للمحافظه بأنها ”استعراضية“ ولا تحل مشاكلها.