العثور على طفل عمره 3 أعوام في غابة أسترالية

أنقذت خدمة الطوارئ الأسترالية طفلا يبلغ من العمر ثلاثة أعوام اليوم الإثنين بعد ثلاثة أيام من تغيبه عن منزل أسرته، بحسب وكالة ”رويترز“.

ونُقل الطفل إلى مستشفى وقيل إنه يعاني من بعض الخدوش بسبب سقوطه وكذلك من طفح جلدي مكان الحفاضات.

ولم يتضح سبب تجول الطفل بعيدا عن منزل أسرته يوم الجمعة.

وذكرت وكالة ”أسوشييتد برس“ أن مئات الأشخاص كانوا يبحثون عن الطفل أنتوني الفلك، المصاب بالتوحد، بعد أن اختفى من منزل عائلته الريفي شمال مدينة سيدني، في وقت متأخر من صباح يوم الجمعة الماضي.

وقال مفتش الشرطة تريسي تشابمان إن طاقم مروحية تابعة للشرطة رآه جالسًا في المياه الضحلة صباح اليوم الإثنين.

من ناحيته، قال أحد المسؤولين عن الإسعاف إنه في حالة جيدة، لكنه نُقل إلى المستشفى للمراقبة.

وذكر والده أن ابنه تعرض للعض من قبل النمل، وكان يعاني من طفح جلدي من الحفاضات وكدمات.

وعلق الأب بعد لم شمله هو وزوجته كيلي مع ابنهما ”إنها معجزة“، مضيفا ”إنه يتشبث فقط بأمه، وبمجرد أن سمع صوتها، فتح عينيه ونظر إليها وغفا“.

وتم العثور على الطفل في منطقة تم تفتيشها من قبل، وأوضح المفتش تشابمان أن ”الشرطة تفترض أنه قضى كل الوقت في الغابة“.

وأفادت السلطات بأن عثور الطفل على مياه الشرب كانت عاملا رئيسا في بقائه على قيد الحياة بسبب خطر الإصابة بالجفاف.

وأشار المنقذون إلى أن الطفل أنتوني الفلك كان راكعًا في جدول الماء عندما وصل إليه ضابط خدمة الطوارئ الحكومية ووضع يده على كتفه.

وقال الضابط الذي كان أول الواصلين إلى الطفل إن أنتوني ”استدار نحوي بابتسامة عريضة على وجهه لن أنساها“.

ووصفه المسعف الذي فحص الطفل بأنه ”ناج صغير“، مضيفا: ”كانت حالة أنتوني رائعة للغاية، لقد كان ممتنًا جدًا جدًا، يمكنني رؤية ذلك في عينيه“.

وبعد إنقاذه، نام أنتوني على الفور في سيارة إسعاف بعد لم شمله بوالديه، ثم استيقظ جائعًا.

وختم المسعف حديثه بارتياح وقال إن ”أنتوني تناول بيتزا وموزة فور استيقاظه، لذا فهو جيد جدا“.