مصر.. نقابة الموسيقيين تحقق مع البحراوي وشاكوش وسط أجواء مشحونة

استدعت نقابة المهن الموسيقية في مصر، اليوم الأحد، المطربين الشعبيين رضا البحراوي، وحسن شاكوش، وأخضعتهما للتحقيق بشكل منفرد.

ويأتي التحقيق معهما بشأن ما بدر منهما مؤخرًا من تلاسن وإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر خلاف نشب بينهما، لتتدخل نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر وتقرر وقف نشاطهما لمدة شهر، وإحالتهما للتحقيق.

وكشف مصدر متابع للملف، أن الثنائي خضعا لتحقيق منفرد أمام لجنة تحقيق للاستماع إلى أقوالهما، ومواجهتهما بما بدر منهما من إهانات وصلت حد السب والقذف على مواقع التواصل، وخلال حفل غنائي جمعهما.

احنا بنتاسف للجمهور الغالي علي الي صدر مننا والحمدلله الموضوع اتحل علي خير❤️

واحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه

الاستاذ هاني شاكر❤️ تم النشر بواسطة ‏حسن شاكوش – Hassan Shakosh‏ في الأربعاء، ١ سبتمبر ٢٠٢١

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“، أن رضا البحراوي، وحسن شاكوش، التقيا وجهًا لوجه داخل مبنى النقابة، ولم يتبادلا السلام، رغم نشرهما فيديو من سيارة وهما يتصالحان ويعتذران للجمهور.

وبحسب المصدر، فقد حضر ”البحراوي“ و“شاكوش“ إلى التحقيق مصطحبيْن معهما بعض الأشخاص، لافتًا إلى أنه أثناء دخول البحراوي مقر النقابة، اشتبك أحد مرافقيه مع مصور قناة تلفزيونية تم منعه من تصوير البحراوي.

وتابع المصدر: ”عقب انتهاء البحراوي من التحقيق، غادر على الفور مقر النقابة، ليمثل بعد ذلك شاكوش أمام نفس لجنة للتحقيق“.

وحضر كل من الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، والفنان والمطرب حلمي عبد الباقي، عضو النقابة، وعلاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر، فيما غاب نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر عن التحقيق.

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر تدخلت، الأربعاء الماضي، في أزمة شاكوش والبحراوي، حيث أصدرت قرارًا بإيقافهما شهرًا، وعدم مزاولتهما المهنة، وإيقاف إصدار تصاريح لحفلاتهما.

وجاء ذلك بعدما تصاعدت الأزمة بين الثنائي، إذ ظهر، الأربعاء، كل منهما عبر فيديوهات بث مباشر على ”فيسبوك“، وهاجما بعضهما، وتضمنت الفيديوهات بعض الإهانات، ما استدعى تدخل النقابة.

وبعد قرار النقابة، خرج ”البحراوي“ و“شاكوش“، في اليوم التالي، سويًا في فيديو بث مباشر، من داخل سيارة وتقدّما بالاعتذار للجمهور عما بدر منهما، مؤكديْن احترامهما لقرار النقابة بوقفهما مؤقتًا عن مزاولة عملهما.

ده فديو اعتذار رسمي من النجم رضا البحراوي لجمهور حسن شاكوش واهل حسن شاكوش ولاد منطقتي بولاق الدكرور بلدي واهلي وجميع محافظات مصر و بعتذر لي بلدي التانيه طنطا❤️ تم النشر بواسطة ‏حسن شاكوش – Hassan Shakosh‏ في الأربعاء، ١ سبتمبر ٢٠٢١

أما عن تفاصيل الأزمة بين البحراوي وشاكوش، فقد نشبت مشاجرة بينهما خلال حفل أحياه الثنائي، يوم الجمعة الماضي، ضمن حفلات الصيف في منطقة الساحل الشمالي شمال مصر.

وكان الثنائي يتواجدان على خشبة المسرح في نفس التوقيت، حيث طلب شاكوش من الفرقة النزول من على الخشبة من أجل بدء حفله الغنائي، لكن لم يلتزم إلا اثنان من الفرقة بالنزول.