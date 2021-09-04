السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن تستأنف التدريس الجامعي حضوريا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الحاصلة على الدكتوراه في مجال التعليم، سوف تستأنف الأسبوع المقبل عملها في إعطاء الدروس الجامعية، لكن بشكل حضوري هذه المرة.

وذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“ أن السيدة بايدن ستقوم بالتدريس شخصيا بعد عام من إعطاء الدروس عن بعد بسبب الوباء.

وقال متحدث باسم السيدة الأولى في رسالة عبر البريد الإلكتروني: ”بإمكاني التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل“.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة الأولى ستدرس أصول الكتابة الأكاديمية في جامعة ”كوميونيتي كولدج“ في فيرجينيا خارج واشنطن، ولمدة 13 أسبوعا.

وبدأت جيل بايدن التدريس هناك عندما كان زوجها نائبا لباراك أوباما، وهي تعد أول سيدة أمريكية أولى تجمع بين دورها في البيت الأبيض ووظيفة خارج الرئاسة.

ولطالما أكدت جيل بايدن أنها ستواصل التدريس بعد وصولها إلى البيت الأبيض.

وتأتي عودة السيدة الأمريكية الأولى للتدريس الوجاهي إجابة على كثير من التساؤلات التي طرحت حول استمرارها في مهنة التدريس بعد دخولها البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة ”يو إس إيه توداي“ الأمريكية، العام الماضي، أنها تنوي الاحتفاظ بوظيفتها أثناء عملها كسيدة أولى.

وبهذا القرار تصنع جيل بايدن تاريخا خاصا بها، لتكون أول سيدة تحافظ على وظيفة بدوام كامل.

يشار إلى أنه خلال السنوات الثماني التي قضاها زوجها جو بايدن في منصب نائب الرئيس بين عامي 2009 و2017، كانت جيل تعمل كأستاذ متفرغ للغة الإنجليزية في كلية فيرجينيا الشمالية.

وفي لقاء سابق، في آب/ أغسطس الماضي، قالت جيل لشبكة CBS: ”إذا وصلنا إلى البيت الأبيض سأواصل التدريس، إنه أمر مهم وأريد من الجميع تقدير المعلمين ومعرفة مساهماتهم ورفع مستوى المهنة“.

ويعتبر منصب السيدة الأمريكية الأولى غير مدفوع الأجر، إلا أن التقاليد تحتم عليها القيام بدور صانعة الذوق في البيت الأبيض، والتخطيط لزينة عيد الميلاد، وتحضيرات عيد الفصح، وحفلات العشاء الرسمية، وغير ذلك.

وكانت السيدات الأوائل السابقات في الولايات المتحدة قد تعرضن لانتقادات عديدة؛ بسبب أدوارهن في السياسة، مثل قيادة هيلاري كلينتون لجهود إدارة زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون لإصلاح الرعاية الصحية.

وتوجهت الأنظار أيضا نحو ميلانيا ترامب، التي قررت عدم الانتقال إلى البيت الأبيض على الفور عندما تولى دونالد ترامب الرئاسة، في يناير 2017، وظلت تقيم في شقتها في برج ترامب في نيويورك، حتى يتمكن ابنها بارون من إنهاء العام الدراسي.