كويتيون ينعون الأكاديمي والمحلل السياسي شفيق الغبرا

نعت نخب كويتية، بينهم نواب وأكاديميون بارزون، الأكاديمي والمحلل السياسي المعروف الدكتور شفيق الغبرا، الذي توفي، السبت، بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه العديد من المؤلفات والأبحاث في السياسة والبحث العلمي.

وبعبارات مؤثرة، خطت كلمات المدونين تعبيراً عن حزنهم لفقدان قامة أجمع على حبها شرائح متعددة الخلفيات الفكرية والسياسية، ليتصدر اسم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت حديثهم عقب ساعات قليلة من إعلان وفاته.

وقال عضو مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين إن ”الكويت فقدت برحيل الدكتور الغبرا قامة علمية ومنارة فكرية كبيرة أضاءت بشجاعة عندما اختار كثيرون الانزواء والانطفاء!“.

برحيل الدكتور #شفيق_الغبرا فقدت #الكويت قامة علمية ومنارة فكرية كبيرة، أضاءت بشجاعة عندما اختار كثيرون الانزواء والانطفاء! pic.twitter.com/szCQJGZ1To — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) September 4, 2021



كما تطرق الدكتور والأكاديمي عبد الله الشايجي إلى تاريخ معرفته بالدكتور الغبرا وزمالته له لمدة 3 عقود في قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت.

وكتب الدكتور الشايجي واصفاً زميله: ”أكاديمي متميز مدافع عن الحريات وحقوق الإنسان والحق الفلسطيني- لخص تجربته ”حياة غير آمنة“.

🔴عرفت المرحوم

أ.د #شفيق_الغبرا في برنامج الدكتوراه في جامعة تكساس وزاملته 30 عاماً في قسم العلوم السياسة في جامعة الكويت.

أكاديمي متميز مدافع عن الحريات وحقوق الإنسان والحق الفلسطيني-لخص تجربته“حياة غير آمنه“

🔴رحمك الله أبا يزن وغفر لك والهم أهلك وزملائك وطلبتك الصبر والسلوان💔 pic.twitter.com/AANzGY3xj6 — عبدالله الشايجي (@docshayji) September 4, 2021



وقال الكاتب والطبيب عصام الصالح إن ”الأستاذ شفيق الغبرا كان آخر الأساتذة المحترفين في العلوم السياسية“.

وأضاف: ”رغم اختلافي معه ببعض الآراء، لكني لا أملك إلا أن أحترم علمه ورؤيته وأخلاقه ونبله.. وشتان بينه وبين الطارئين على المهنة.. الآن فعلاً خسرت الكويت وخسرنا قامة كبيرة في علم السياسة.. الله يرحمه“.

الاستاذ شفيق الغبرا كان آخر الاساتذة المحترفين بالعلوم السياسية ..و رغم اختلافي معه ببعض الاراء لكني لا املك الا ان احترم علمه و رؤيته و اخلاقه و نبله

و شتان بينه وبين الطارئين على المهنة الان

فعلا خسرت الكويت وخسرنا قامة كبيرة في علم السياسة

الله يرحمه

#شفيق_الغبرا pic.twitter.com/2igVnCb66g — د.عصام الصالح (@Q8demo) September 4, 2021



وبكلمات حزينة، نعى الصحفي والكاتب الكويتي داهم القحطاني الدكتور الغبرا، قائلاً: ”غاب الفدائي #شفيق_الغبرا غاب الرجل العربي المخلص لقضيته #فلسطين، غاب المفكر الذي أنار العقول. غاب المواطن الكويتي الذي دافع عن بلده في كل موقع. لا لم يغب، فمثل شفيق ناظم الغبرا سيبقى حاضرا دوما، فكلماته التي أصابت الباطل في مقتل لم ولن تتلاشى“.

غاب الفدائي #شفيق_الغبرا

غاب الرجل العربي المخلص لقضيته #فلسطين .

غاب المفكر الذي أنار العقول .

غاب المواطن الكويتي الذي دافع عن بلده في كل موقع .

لا لم يغب …

فمثل شفيق ناظم الغبرا سيبقى حاضرا دوما ، فكلماته التي أصابت الباطل في مقتل لم ولن تتلاشى .

رحمه الله بواسع رحمته . pic.twitter.com/6pCr4VjKWf — داهم القحطاني (@dahemq) September 4, 2021



كما كتبت الإعلامية والكاتبة إيمان الحمود: ”رحم الله صديقنا وأستاذنا الكبير شفيق الغبرا، كان رمزًا للعطاء مؤمنًا بالحريات حتى آخر رمق، تحدثت معه قبل أسابيع، فقال لي إنه عاد إلى #الكويت لأنه بدأ يشعر بالتحسن، وأن أمامه الكثير من المشاريع المنتظرة.. كان شعلةً من النشاط الذي لم تطفئ جذوته قسوة المرض“.

رحم الله صديقنا وأستاذنا الكبير د. شفيق الغبرا .. كان رمزًا للعطاء مؤمنًا بالحريات حتى آخر رمق .. تحدثت معه قبل أسابيع فقال لي إنه عاد الى #الكويت لأنه بدأ يشعر بالتحسن وأن أمامه الكثير من المشاريع المنتظرة.. كان شعلةً من النشاط الذي لم تطفئ جذوته قسوة المرض #شفيق_الغبرا pic.twitter.com/5WtfMG2qot — ايمان الحمود (@imankais1) September 4, 2021



والراحل من مواليد الكويت عام 1953، وهو من أصل فلسطيني من مدينة حيفا، وحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية مع تخصص في السياسات المقارنة، والإدارة العامة للمنظمات.

وكان الغبرا غادر في شباط / فبراير 2020 إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية دقيقة، استمر بعدها العلاج لعدة أشهر.