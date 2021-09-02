السعودية تبني منطقة واقعية تحاكي لعبة "فيلد كامبات" الافتراضية

كشفت الهيئة للعامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، عن بناء منطقة جديدة في مدينة الرياض تحاكي تفاصيل لعبة الفيديو الافتراضية الشهيرة ”فيلد كامبات“ بهدف جذب السياح إلى البلاد.

وكشف تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الترفيه، عن المنطقة الجديدة عبر حسابه في تويتر، وقال إن منطقة ”فيلد كامبات“ تتيح عيش ”تجربة الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الدرونز …“.

ونشر تركي آل الشيخ الذي يشرف على خطط بلاده لتنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة، مقطع فيديو من المنطقة الجديدة، تضمن مشاهد افتراضية لحروب ومطاردات في أماكن وعصور عدة كما هو حال لعبة ”فيلد كامبات“.

بدعم وتخطيط سمو سيدي حفظه الله وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة … المنطقة الثانية بموسم الرياض باسم Combat Field … حيث ستعيش تجربة الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الدرونز … 🇸🇦❤️💪🏻🔥 عشان تتخيل أكثر #موسم_الرياض pic.twitter.com/Er3DpSbffM — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 2, 2021

وتقوم فكرة اللعبة اليابانية الأصل، على رادار لكشف العدو مع إمكانية أسره وقتله وضربه كما تتمكن من استدعاء عدد من الآليات العسكرية كالمروحية والدبابات والجنود والذين يرغبون بإسقاط العدو الافتراضي.

ووجد الإعلان عن المنطقة الترفيهية الجديدة، تفاعلاً لافتاً من قبل السعوديين، الذين يتطلعون لحضور الموسم هذا العام بعد تجربة ناجحة في نسخته الأولى عام 2019، قبل أن يتوقف بسبب إغلاقات وقيود جائحة كورونا.

وقال آل الشيخ إن المنطقة الجديدة هي الثانية ضمن المناطق التي ستشهد فعاليات موسم الرياض السياحي الذي سينطلق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويستمر لأكثر من شهرين.

والمنطقة الأولى في موسم الرياض، هي البوليفارد، وهي جادة عريضة وطويلة تضم سلسلة مطاعم ومتاجر وأماكن للتسلية والترفيه، وتقام فيها حفلات غنائية وعروض فنية متنوعة.

ومن المقرر أن يقام الموسم الثاني للرياض في 14 منطقة، ستشهد إقامة 7500 فعالية، بينها إقامة 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية.

كما ستضم فعاليات الموسم السياحي، تدشين 200 مطعم، و70 مقهى، على أن يشاهد الجمهور 350 عرضا مسرحيا، بجانب إقامة 100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية.

وبدأت السعودية منذ العام 2019 باستقبال السياح من دول عدة في العالم عبر منحهم تأشيرات دخول ميسرة يمكن الحصول عليها عن بعد وخلال وقت قصير.

وتستهدف المملكة من الفعاليات الترفيهية التي تنظمها، جذب سياح من الخارج، واستقطاب مواطنيها في الداخل أيضاً لتحقيق عوائد اقتصادية تسهم في هدفها المتمثل بتنويع مصادر الدخل، بجانب تحسين جودة الحياة في المملكة.