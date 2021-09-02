حاكمة نيويورك تعلن حالة الطوارئ في الولاية بسبب العاصفة آيدا‎‎ (فيديو)

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول الخميس حالة الطوارئ في الولاية، حيث تسببت ذيول العاصفة آيدا بفيضانات هائلة في مدينة نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة.

وكتبت هوشول في تغريدة على تويتر ”أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة“ بعدما أدت آيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك ليل الأربعاء الخميس مع مرور ذيول الإعصار آيدا الذي أودى بحياة سبعة أشخاص في جنوب الولايات المتحدة وتسبب بزوابع وفيضانات في شمال شرق البلاد.

وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرزي وميريلاند، حيث توفي شاب يبلغ من العمر 19 عاما وفقد آخر بعدما غمرت المياه أحد المباني، ما رفع عدد ضحايا آيدا إلى سبعة قتلى.

وكانت الإدارة الوطنية للطقس (إن دبليو إتش) كتبت الأربعاء ”إنه وضع خطير“، داعية السكان إلى ”الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار“. وأضافت ”احتموا بمأوى الآن. الحطام المتطاير سيشكل خطرا“.

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة. ونشرت إدارة الطقس مقاطع فيديو لشوارع غارقة في أحياء بروكلين وكوينز، ما جعل حركة السير مستحيلة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر يوم الأحد الماضي، من تبعات إعصار ”آيدا“ قائلا: إن ”الإعصار آيدا سيكون مدمرا، وعلى سكان ولاية لويزيانا الحذر“.

وجاءت تصريحات بايدن خلال زيارة مقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) في واشنطن لتلقي إحاطة بشأن الإعصار، بعد وقت قصير من وصول العاصفة الهائلة إلى اليابسة في لويزيانا.

وكانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ قد حذرت من ”آثار كارثية“ للإعصار.

وأكد بايدن أن ”استعادة التيار الكهربائي قد تستغرق أسابيع في بعض الأماكن التي سيضربها الإعصار“، مشيرا إلى أن فرق الإغاثة والاستجابة ستعمل على مساعدة المواطنين لمواجهة الإعصار.

وأضافت الوكالة أنها نشرت أكثر من 2400 موظف في الولايات على طول ساحل الخليج، بما في ذلك فرق البحث والإنقاذ والإسعاف، إلى جانب 2.5 مليون وجبة و3.1 مليون لتر من المياه و76 ألف قطعة قماش مشمع و64 مولدا كهربائيا.

وقال بايدن في تصريحات مقتضبة بالوكالة: ”نصلي من أجل الأفضل ونخطط للأسوأ… سنضع القوة الكاملة للبلاد وراء التعافي“ من آثار الإعصار.