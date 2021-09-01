محمد بن راشد: التجربة التي سيشهدها العالم في "إكسبو دبي" ستكون غير مسبوقة

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو دبي ”ستكون غير مسبوقة“.

وكتب حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع ”تويتر“ اليوم الأربعاء، ”نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة، وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي، وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله“.

نطمئن الجميع بأن التجربة التي سيشهدها العالم في إكسبو ستكون غير مسبوقة .. وبأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي .. وبأن الستة أشهر التي ستجتمع فيها ١٩١ دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم بإذن الله .. pic.twitter.com/h96Irk7LnH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 1, 2021

وأضاف بن راشد في تغريدة أخرى: ”اطلعت على الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم في 1 أكتوبر 2021.. الفرق مستعدة والبنية التحتية مكتملة، أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد الجائحة“.

اطلعت على الاستعدادت الأخيرة لانطلاقة إكسبو دبي بعد شهر من اليوم في ١ أكتوبر ٢٠٢١ .. الفرق مستعدة .. البنية التحتية مكتملة .. أجنحة الدول جاهزة للتحليق بأكبر حدث عالمي بعد الجائحة … الإمارات العربية المتحدة ودبي ستكون محط أنظار ١٩١ دولة .. متفائل بالحدث الأجمل والأعظم.. pic.twitter.com/1o67XCwzfJ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 1, 2021

وتابع ”الإمارات العربية المتحدة ودبي ستكون محط أنظار 191 دولة.. متفائلٌ بالحدث الأجمل والأعظم“.