"بيغ جون".. أكبر ديناصور ثلاثي القرون يباع بمزاد علني في باريس

تباع في دار مزادات بباريس، أواخر أيلول/سبتمبر المقبل، البقايا المتحجرة لأكبر ديناصور ثلاثي القرون (ترايسيراتوبس) على الإطلاق يكتشفه علماء حفريات.

وقد يبلغ سعر الديناصور المعروف باسم ”بيغ جون“ 1.5 مليون يورو (1.77 مليون دولار)، بحسب ما أفادت وكالة ”رويترز“.

وكان ”بيغ جون“ يجوب الأراضي التي تُعرف الآن بساوث داكوتا، قبل أكثر من 66 مليون سنة.

واكتشف علماء الحفريات أول جزء من عظامه، العام 2014، وفي نهاية المطاف عثروا على 60% من هيكله العظمي، بما في ذلك جمجمته الكاملة تقريبًا.

وقدرت دار مزادات ”درو“ أن الهيكل العظمي لبيغ جون سيجلب ما بين 1.2 و 1.5 مليون يورو.

وبعد أن كانت تباع للمتاحف في المقام الأول، أصبحت بقايا الديناصورات تجتذب بشكل متزايد مشترين من القطاع الخاص، وإن كانت أعدادهم لا تزال قليلة.

وقال الكسندر جيكيلو، الذي يدير عملية البيع: ”أظن أن هناك 10 مشترين في أنحاء العالم لمثل هذه النوعية من القطع“.

ويبلغ طول جمجمة بيغ جون، المسمى على اسم صاحب الأرض التي عثر فيها على عظام أكثر من 200 ديناصور، 2.62 متر، تمثل نحو ثلث إجمالي طول جسمه، ويبلغ عرضها مترين.

ويشير الخبراء إلى أن طول ”ترايسيراتوبس“ الذي عاش في فترة العصر الطباشيري وصل إلى 9 أمتار، وارتفاعه نحو 3 أمتار، فيما يتراوح وزنه ما بين 6 إلى 12 طنًا.

وللمفارقة، كان باحثون عثروا، العام الماضي، على جمجمة أصغر الديناصورات في العالم التي يبلغ طولها بوصتين فقط، ولديها عينان منتفختان و100 سن في فمها.

ووفقًا للباحثين الذين حددوا ذلك وعبروا عن دهشتهم من الاكتشاف، تم العثور على جمجمة الديناصور المجنح الذي يشبه الطيور في حالة ممتازة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ومن العينة التي يبلغ حجمها ربع بوصة – وهي أصغر من حبة العنب البري – استطاع الباحثون أن يصنعوا نموذجًا تم إنشاؤه بوساطة الكمبيوتر لجمجمة الديناصور

وعلى الرغم من حجمه، وجد الباحثون أن المخلوق كان مفترسًا، ومن المحتمل أنه كان يتغذى على البق منذ حوالي 99 مليون سنة.

وتوفي الديناصور الشبيه بالطيور، والمعروف باسم Oculudentavis khaungraae، عندما سقطت قطعة من المواد الصمغية من الأشجار على رأسه تاركة جمجمته الصغيرة محفوظة بشكل جيد طوال السنوات الماضية.