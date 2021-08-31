من هي الأمير ة السعودية الراحلة جواهر بنت عبدالعزيز آل سعود؟

نعى الديوان الملكي السعودي، مساء الإثنين، الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي، إحدى حفيدات الملك المؤسس، عبدالعزيز آل سعود.

وتنتمي الأميرة الراحلة لفرع آل جلوي في أسرة آل سعود الكبيرة التي حكمت المملكة أول مرة في القرن الثامن عشر، قبل أن تتوحد البلاد تحت حكمهم بحدودها الحالية قبل نحو 90 عاماً.

وكان جدها الأمير عبدالله بن جلوي، أحد أبرز الأمراء الذين رافقوا الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن في حروب توحيد المملكة.

كما تزوج والدها الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي، من ابنة الملك المؤسس، الأميرة دليّل بن عبدالعزيز، حيث أنجبا الأميرة الراحلة جواهر، وشقيقتها الأميرة مها، زوجة الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وشأن غالبية أمراء وأميرات العائلة الحاكمة، ظلت الراحلة بعيدة عن الأضواء، ولم تشغل أي منصب رسمي في حياتها.

ووفقاً لبيان صدر عن الديوان الملكي السعودي، ستقام الصلاة على جثمان الأميرة الراحلة يوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ويقدر عدد أمراء وأميرات أسرة آل سعود، بالآلاف، يتولى عدد قليل منهم مناصب حكومية، بينما لمع بعضهم في عالم المال والأعمال والرياضة والفن، وحافظ العدد الأكبر منهم على حياتهم الخاصة بعيداً عن الأضواء.