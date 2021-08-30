أخطر فترة وباء.. تحذيرات طبية من بدء العام الدراسي

حذر خبراء صحيون من أن الأطفال العائدين إلى الفصول الدراسية للعام الدراسي الجديد، يواجهون واحدة من أخطر فترات الجائحة، حيث قد ترتفع الإصابة بكوفيد 19 بين التلاميذ ممن هم دون سن الثانية عشرة؛ نظرا لعدم تلقيهم اللقاحات، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات لإبقائهم في مأمن من الإصابة.

إهمال الكبار يؤثر على الأطفال

من ناحيتها، قالت الدكتورة لينا وين، لشبكة ”سي إن إن“: ”لدينا نوع دلتا المتحول من فيروس كورونا الأكثر عدوى، وارتفاعات كبيرة بالإصابات، ورغم ذلك يتخلى الكثير من البالغين عن الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون أقنعة، ولا يتلقون اللقاحات“، مشيرة إلى أن ذلك ”يشكل بيئة خطرة على الأطفال“.

الأطفال ولقاح كوفيد 19

أوضح خبراء صحيون أن فئة الأطفال ممن تم تطعيمهم حديثا تستغرق الجرعة الأولى لديهم حوالي ستة أسابيع لتصبح سارية المفعول بالكامل، وقد يظل العديد منهم معرضين للخطر عند بدء العام الدراسي الجديد.

قيود أخذ اللقاح

ويقول خبراء الصحة، إن ”اللقاحات خطوة مهمة لإبطاء أو وقف انتشار الفيروس، ودلتا المتحور الأكثر قابلية للانتقال، ولكن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، لا يزالون غير مؤهلين للحصول على اللقاحات“.

وأوضح الطبيب الأمريكي جوناثان راينر، أنه ”بينما كان كبار السن يعتبرون أكثر السكان عرضة للفيروس، فإن القيود العمرية حول اللقاحات جعلت الأطفال الآن أكثر عرضة للخطر“.

وأشار راينر أنه ”عندما يتجمع الطلاب في الفصل الدراسي، فهم يتخلون عن التباعد الاجتماعي“، داعيا لـ ”وضع المزيد من الحماية لجعل المدرسة بيئة آمنة للأطفال، تتمثل بارتداء الكمامة، وتحسين التهوية، والتلقيح والاختبار“.

دعوات لتسريع تطعيم الأطفال

يدعو خبراء ومسؤولون لبذل الجهود للموافقة على تسريع تطعيم الأطفال الأصغر سنا، قبل وقوع المزيد من الإصابات بينهم.

ويعتقد الدكتور بول أوفيت، مستشار أدوية اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن ”الوقت يمر، ومع انتقالنا إلى أواخر الخريف وأوائل الشتاء، نريد لقاحا للأطفال الصغار“.

وبين أن ”إدارة الغذاء والدواء تتفهم تأثير الحصول على لقاح للأطفال الصغار على الصحة العامة، ولكنها تريد الاطلاع على البيانات اللازمة قبل اتخاذ القرار“.

ويرجح الطبيب الأمريكي فيفيك مورثي، أخصائي جراحة عامة، أن ”يكون اللقاح ضد فيروس كورونا متاحا للأطفال دون سن 12 عاما قبل نهاية عام 2021″، مضيفا: ”ستتحرك إدارة الغذاء والدواء بسرعة في هذا الأمر؛ لأنها تدرك أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من صحة أطفالنا“.

رفض الآباء

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة Kaiser Family لرصد الإقبال على اللقاح، أن غالبية الآباء يعارضون دعوات المدارس لتطعيم أطفالهم ضد كوفيد 19، بينما يقبلون بشكل أكبر بكثير بارتداء أبنائهم للكمامات.