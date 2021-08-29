سحر الطبيعة.. تعرف على أجمل 5 رحلات سياحية بالقطار في العالم

يفضل الكثيرون منا السفر بالقطار لقضاء أوقات العطلات، تجنبا للازدحام في المطارات، وخاصة أن المخاوف الصحية ازدادت وتعاظم القلق نتيجة تفشي وباء كورونا وتغير المناخ، ما دفع الناس لاستخدام وسائل سفر بديلة.

وعند السفر بالقطار، تتوفر مزايا متعددة للركاب، بدءا من المنظر البانورامي، وصولا لعربات الطعام الذواقة للمرشدين السياحيين حسب الطلب، وغيرها الكثير.

وصنفت شركة ”Club Med“ أفضل وأجمل رحلات القطارات باستخدام متوسط سعر التذكرة، وفقا لتقييمات موقع ”Trip Advisor“ لتقييمات الرحلات السياحية، بالإضافة إلى معالم سياحية سيراها الركاب على طول الطريق، بحسب ”يورو نيوز“.

أجمل 5 رحلات قطار في العالم

1- ”بيرنينا إكسبريس“

ينقل قطار ”بيرنينا إكسبريس“ الركاب من خور في سويسرا عبر الحدود الجبلية إلى تيرانو في إيطاليا، حيث يعبر 55 نفقا و196 جسرا، وصولا لأعلى نقطة في الطريق على ارتفاع 2253 مترا فوق مستوى سطح البحر.

وتوفر النوافذ الزجاجية الكبيرة مناظر خلابة للجبال المغطاة بالثلوج، ودليل سفر رقمي يقدم قصصا حول الطريق والمناظر الخلابة التي يمر عبرها القطار.

2- ”غان“، أستراليا

ينقل قطار ”غان“ الركاب عبر أستراليا منذ أكثر من 90 عاما، حيث يمتد من أديلايد جنوب أستراليا وصولا إلى داروين شمالا، ولديه الكثير ليقدمه، أكثر من مجرد وسيلة للتنقل بين المدينتين، حيث تضم تجارب تناول وجبات الطعام الفخمة والحجرات الخاصة المتاحة.

وعلى طول الطريق، توجد حكايا خارج القطار، بما فيها رحلات استكشافية بالمناطق النائية، ورؤية شروق الشمس في موقع أولورو المشهور عالميا، ووجبات عشاء المأكولات البحرية في ميناء داروين.

3- سكة حديد فلام، النرويج

تتجول رحلة القطار الفاخرة هذه عبر غرب النرويج، وتنقل الركاب من مستوى سطح البحر في نهاية مضيق ”Aurlandsfjord“ بالنرويج، إلى ارتفاع 867 مترا في الجبال في محطة ميردال، ويُقال إن بناء الخط البالغ طوله 20 كيلومترا، هو أحد أعظم الإنجازات الهندسية في البلاد بأكملها.

كما يتوقف القطار لمدة 5 دقائق، للسماح للركاب بالتقاط صورة في شلال ”Kjosfossen“ الرائع، حيث يميز الشلال قصة أسطورية تتحدث عن شبح فتاة جميلة تدعى ”هولدر“ ذات شعر طويل، وترتدي فستانا أحمر تظهر في المكان.

4- ”غلاسيه إكسبريس“، بسويسرا

يربط طريق غلاسيه إكسبريس بين اثنين من المنتجعات الجبلية الرئيسية في زيرمات وسانت موريتز، ويوفر مناظر بانورامية خلابة لجبال الألب على طول الطريق.

وخلال الرحلة التي تستغرق 8 ساعات، يمكن الاستمتاع بوجبات غذائية معدة على متن القطار، مصحوبة بنبيذ من مزارع الكروم التي يمر بها القطار على طول الطريق.

5- ”روكي ماونتينير“، كندا

تشق أفضل رحلة قطار فخم في العالم طريقها عبر جبال روكي الكندية، مع خيار زيارة تسع وجهات مختلفة على طول الطريق، حيث تم تصنيف قطار روكي ماونتينير كواحد من أكثر الخيارات جذبا، ويشتهر برحلاته اليومية المتعددة التي تُظهر أفضل ما في المناظر الطبيعية الوعرة.

وكجزء من تجربة الرفاهية، يوجد مرشد سياحي لإرشاد الركاب عن المعالم السياحية التي سيشاهدونها من الحافلات ذات القبة الزجاجية المصممة خصيصًا، وعبر منطقة المشاهدة في الهواء الطلق.