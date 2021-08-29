اتهام 4 رجال في الهند باغتصاب فتاة وقتلها

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وجهت السلطات في الهند، تهمة اغتصاب فتاة في التاسعة وقتلها، إلى رجل دين وثلاثة عمال، في قضية أثارت احتجاجات على مدى أيام في نيودلهي.

ويواجه الرجال الأربعة الذين لا يزالون موقوفين منذ مطلع آب/أغسطس عقوبة الإعدام في حال إدانتهم.

وكانت الفتاة تعرضت في الأول من آب/أغسطس للاعتداء من رجل الدين البالغ 53 عاما وثلاثة عمال في محرقة الجثث الواقعة بالقرب من منزل العائلة في جنوب غرب دلهي، حيث ذهبت لجلب الماء.

ووفق التحقيق، فإن المتهمين اتصلوا بوالدتها لاحقا وأخبروها أن الفتاة صعقت نفسها بالكهرباء، ثم هددوها بأن الأطباء الذين يجرون التشريح سينزعون أعضاءها ويبيعونها في حال أبلغت الأم الشرطة بالحادث.

وأحرقت جثة الفتاة بعد ذلك، لكن عددا من السكان تدخلوا لإخراج البقايا المتفحمة من المحرقة.

وأوضحت السلطات الحكومية في بيان مساء السبت، أن لائحة الاتهام الموجهة من شرطة نيودلهي والمكونة من 400 صفحة تضمنت ”أدلة علمية وتقنية وغيرها“ وشهادات.

وأكدت السلطات أنها عزمت على توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم في غضون 30 يوما من هذه الجريمة، في إشارة إلى ”عدم التسامح“ مع الجرائم ضد النساء والفتيات في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وسجل نحو 90 بلاغا يوميا عن حالات اغتصاب للفتيات والنساء في الهند عام 2019، وفقا للبيانات الرسمية، فيما لا تقدم بلاغات عن عدد كبير من الاعتداءات الجنسية.

وشكلت فئة ”الداليت“ التي يبلغ عدد أفرادها نحو 200 مليون وتعتبر الطبقة الدنيا في الهرم الاجتماعي الهندي، هدفا للتمييز والعنف في الهند منذ زمن بعيد، وتزايدت الاعتداءات منذ بداية الوباء.