لاجئة أفغانية تلد طفلتها على متن طائرة متجهة إلى بريطانيا

قالت الخطوط الجوية التركية، في بيان، إن امرأة أفغانية كانت على متن رحلة إجلاء متجهة إلى بريطانيا وضعت طفلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بمساعدة طاقم الطائرة.
وباغتت آلام المخاض سومان نوري (26 عاما) أثناء رحلة الخطوط الجوية التركية من دبي إلى برمنغهام، ووضعت مولودتها عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع عشرة آلاف متر في المجال الجوي الكويتي.
وذكر البيان أن نوري وطفلتها التي سُميت ”هافا“ بصحة جيدة.
وقالت الخطوط التركية، إن الطائرة التي كان على متنها مواطنون أفغان عملوا مع بريطانيا في أفغانستان هبطت في الكويت في إجراء احترازي، لكنها واصلت رحلتها إلى وجهتها في وقت لاحق.
وفي حادثة أخرى مشابهة وقعت قبل أسبوع، أنجبت امرأة أفغانية كذلك مولودة في طائرة عسكرية أمريكية بينما كانت متوجهة إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا، كما أعلنت القيادة الجوية المتنقلة للقوات المسلحة الأمريكية على تويتر.
وفي خضم الرحلة 21 أغسطس/آب، من قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط متجهة إلى ألمانيا، بدأت المرأة الحامل تشعر بانقباضات و“مضاعفات“ بحسب التغريدة.
وقرر قائد الطائرة ”خفض الارتفاع لزيادة الضغط في الطائرة، الأمر الذي سمح بإنقاذ حياة الأم“ كما أضافت القيادة.
وبعد الهبوط مباشرة، ساعد الجيش الأمريكي المرأة الأفغانية في عملية التوليد في الطائرة، قبل أن تنقل مع مولودتها إلى مستشفى قريب.
وحصلت الولايات المتحدة، على الضوء الأخضر من برلين لنقل بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ألمانيا حيث لديها قواعد عدة، وهبط حوالي 1150 شخصا، في قاعدة رامشتاين.
وفي سياق متصل، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الولايات المتحدة ستلاحق الجناة الذين نفذوا تفجيرين عند مطار العاصمة الأفغانية كابول، وقال إنه طلب من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إعداد خطط لضرب الذين يقفون وراء تنفيذ الهجوم.
وتحدث بايدن بعد ساعات من وقوع انفجارين أسفرا عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وإصابة آخرين، في أسوأ يوم يسقط فيه قتلى وجرحى للقوات الأمريكية هناك منذ عشر سنوات.
وأعلن تنظيم داعش (ولاية خراسان) مسؤوليته عن الهجوم.
وقال بايدن، في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض: “لن نسامح ولن ننسى، وسنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن”، وتعهد بمواصلة عمليات الإجلاء الأمريكية.