محمد بن راشد يكافئ منقذي "قطة فريج المرر" في دبي

حصل منقذو قطة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على مكافأة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وحسب ما نشرته صحيفة ”البيان“ الإماراتية، اليوم الجمعة، فإن ”منقذي قطة فريج المرر أفادوا بحصولهم على مكافأة من الشيخ محمد بن راشد“، وأنه ”تم تسليم كل واحد منهم 50 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار)، وشكرهم على عمل الرحمة الذي قاموا به“.

وقال المنقذ الأول أشرف بلينزة من المغرب إنه ”حصل على مكافأة قدرها 50 ألف درهم، وكذلك حصل كل من الثلاثة الآخرين الذين شاركوا معه في إنقاذ القطة على المبلغ نفسه“.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وتقدم بلينزة ”بالشكر الجزيل للشيخ محمد بن راشد على مكرمته“.

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو بشكل واسع يظهر 3 أشخاص أثناء إنقاذهم قطة قفزت من الطابق الثالث لبناية، في منطقة فريج المرر بدبي.

ولاحقا، دعا الشيخ محمد بن راشد من يعرف هؤلاء الأشخاص أن يدله عليهم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة في حسابه على موقع ”تويتر“: ”الراحمون يرحمهم الرحمن… فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة… من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم..“.

الراحمون يرحمهم الرحمن …

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة …

من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم .. pic.twitter.com/eTdmYiTSWb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 24, 2021

وكان المنقذ الأول أشرف بلينزة من المغرب، ويعمل حارس بناية، قال إنه ”فوجئ بالقطة على شرفة شقة في الطابق الثالث لإحدى البنايات في منطقة فريج المرر، تحاول النزول نظراً لأن الشقة غير مأهولة بالسكان، وتم جلب غطاء بلاستيكي كان بالقرب من المكان لإنقاذ القطة التي تبين أنها حامل، وبالفعل تم ذلك، وتم الاطمئنان عليها، وتقديم الأكل لها“، منوهاً إلى أن ”بلدية دبي حضرت في اليوم التالي للواقعة، وأخذتها للاعتناء بها“.

ولفت المنقذ الثاني نصير أراكال محمد من الهند، ويعمل سائقاً، ويقيم في الإمارات منذ سنوات، أنه ”كان بالقرب من المكان، وأمسك جزءاً من الغطاء البلاستيكي مع شخص آخر لإنقاذ القطة، التي كانت تحاول النزول من دون جدوى“.

وأوضح المنقذ الثالث عاطف محمود نواز خان من باكستان، ويعمل مندوب مبيعات، أنه ”حاول المساعدة بحمل صندوق صغير، لمحاولة التقاط القطة، إلا أنها قفزت فوق الغطاء البلاستيكي، منوهاً بأنه تم الاطمئنان على القطة التي اتضح أنها حامل“.

وأكد مصور الفيديو عبد الراشد كوتوت من الهند، ويعمل بائعاً في بقالة مواجهة للبناية التي قفزت منها القطة، أن ”هذه القطة موجودة منذ فترة طويلة في المنطقة، وأنه كان يقوم برعايتها، حيث قام بتصوير الفيديو ونشره على صفحته عبر إنستغرام، إلا أنه فوجئ بتداوله في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي“، بحسب صحيفة ”البيان“ الإماراتية.