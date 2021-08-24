"ناسا" تؤجل مهمة السير في الفضاء بسبب مشكلة صحية لرائد بالمحطة الدولية

أجلت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ مهمة السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة صحية تتعلق بأحد رواد الفضاء.

وأعلن مسؤولون من وكالة ”ناسا“ التأجيل أمس الاثنين، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من موعد خروج رائد الفضاء الأمريكي، مارك فاندي هاي، في مهمة السير خارج المحطة.

وقال المسؤولون في بيان لهم إن فاندي هاي يعاني ”مشكلة طبية بسيطة“، وأشاروا إلى أنها لم تكن حالة طارئة، لكنهم لم يقدموا أي تفاصيل أخرى.

وكان فاندي هاي البالغ من العمر 54 عاما، وهو كولونيل متقاعد بالجيش، يقيم في المحطة الفضائية منذ أبريل، ومن المتوقع أن يظل هناك حتى الربيع المقبل في مهمة مدتها عام واحد، وتُعد هذه ثاني إقامة لفاندي هاي في محطة الفضاء الدولية.

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يخرج فاندي هاي ورائد الفضاء الياباني أكي هيكو هوشيد، اليوم الثلاثاء، لتركيب دعامة لتثبيت ألواح جديدة لأجنحة الطاقة الشمسية.

وصرحت الوكالة الأمريكية أن المهمة يمكن تأجيلها، وستعاد جدولة مهمة السير في الفضاء لما بعد رحلة الإمداد المخطط لها نهاية هذا الأسبوع، وستقوم بها شركة ”سبيس إكس“، وسلسلة من مهام السير في الفضاء في سبتمبر المقبل على الجانب الروسي من المختبر المداري، وفقا لوكالة ناسا.

والجدير بالذكر أن هذا التأجيل يأتي بالتزامن مع إعلان وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ تعليق تنفيذ اتفاقية تصميم مركبة الهبوط علي سطح القمر مؤقتا وللمرة الثانية، التي تم توقيعها مع شركة ”سبيس إكس“ الفضائية المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

ويأتي هذا التعليق بعد أن قدمت شركة ”بلو أوريجين“ التي يمتلكها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس شكوى أمام محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية ضد وكالة ”ناسا“.

وصرحت الوكالة الأمريكية في بيان لها، أن جميع الأطراف وافقت على التعليق المؤقت لتنفيذ الاتفاقية حتى الأول من نوفمبر المقبل، مع العلم أن المحكمة حددت جلسة استماع للقضية في 14 أكتوبر المقبل.

ورفعت شركة ”بلو أوريجين“ دعوى قضائية ضد وكالة ”ناسا“ بشأن قرارها منح عقد تصميم مركبة الهبوط على سطح القمر لشركة ”سبيس إكس“ وحدها عندما كانت تخطط في الأصل لمنح عقدين.