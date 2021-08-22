وسط انتقادات حادة.. جونسون بدون كمامة داخل متجر مزدحم (صور)

واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، انتقادات حادة، بعد أن شوهد وهو يتجول في متجر دون ارتدائه الكمامة الواقية من فيروس كورورنا.

وذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية، أن جونسون، شوهد وهو يتسوق بنفسه في متجر ”ماركس اند سبنسر“ بضاحية ”جرين بارك“ في لندن دون ارتداء الكمامة، وذلك بعد ساعات قليلة من ترؤسه اجتماعا طارئا حول الأزمة في أفغانستان.

وأضافت الصحيفة: ”كان جونسون يتفقد رفوف المواد الغذائية في المتجر، ويضع يده على رأسه، وينظر إلى قسم اللحوم المبردة“.

وتابعت: ”بعد ذلك غادر جونسون المتجر حاملا كيسا مليئا بالسلع“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ”على الرغم من رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا، إلا أن النصيحة الرسمية لا تزال على ما هي عليه، بأن الحكومة توصي بأن يرتدي الأشخاص الكمامات في المناطق المزدحمة والمغلقة، حيث يمكن أن يتلامس الشخص مع أناس لا يقابلهم عادة“.

وفي تصريحات بعد رفع القيود في 19 الشهر الماضي، قال جونسون: ”من المؤكد أنني سأرتدي كمامة في الأماكن المزدحمة، حيث تقابل أشخاصا لا تعرفهم… وهذا من أجل حماية الآخرين وكمسألة مجاملة بسيطة“.

وأوضحت صحيفة ”مترو“، أن ”المتجر كان مزدحما، لكن لم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في الداخل في ذلك الوقت“، مضيفة أنه شوهد اثنان على الأقل من المتسوقين بدون كمامة.

وأضافت: ”هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس الوزراء جونسون، بتطبيق قواعده الخاصة بشأن كمامات الوجه باستخفاف، فقد شوهد مؤخرا أيضا، وهو يقود سيارته في منطقة ويمبلي بعد نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم، ولم يكن يرتدي كمامة، على الرغم من مشاركته في المساحة المغلقة مع شخصين ليسوا من أسرته“.

ولفتت الصحيفة، إلى أن جونسون تلقى اللقاحين ضد فيروس كورونا، لكنها أشارت إلى أن العلماء حذروا هذا الأسبوع من أن الفيروس قد ينتشر بين الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بدرجة أكبر مما كان يعتقد سابقًا.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة ”أكسفورد“ البريطانية، أن اللقاحات تحمي من المرض، لكن أولئك الذين أصيبوا بالفيروس لا يزال بإمكانهم حمل كميات مماثلة من الفيروسات في جهازهم التنفسي، لافتة إلى أن جونسون البالغ من العمر 57 عاما، يحاول إنقاص وزنه منذ دخوله العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.