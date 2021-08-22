سعوديون يثيرون الجدل بتوثيقهم طبخ "مندي الكنغر" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الجدل، لمجموعة من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وهم يطبخون لحم الكنغر.

واستدعت السلطات السعودية الشخص الذي ذبح الكنغر وطهاه في وجبة ”مندي“، ونشر فيديو يوثق فعلته.

وذكر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، عبر بيان نشره على حسابه في تويتر، أن ”ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من قيام بعض الأشخاص بذبح أحد الكائنات الفطرية وطبخه كوجبة يعتبر مخالفا لنص نظام البيئة الذي يحظر قتل أو إيذاء الكائنات الفطرية الحيوانية الحية، وفق ما يحدده النظام، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها، وأن المركز قام بالترخيص لاستيراد هذا الكائن لغرض البيع والتربية وليس لغرض الذبح“.

وأوضح المركز في بيانه أنه جرى ”ضبط هذا المقطع في حينه، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية بشأنه ليتم تطبيق الإجراءات النظامية حياله“.

ودعا المركز الجميع إلى ”الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيها لكي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم“.

وأفاد المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر الفالح، بأن الوحدة المعنية برصد مخالفات جرائم الحياة الفطرية الإلكترونية، رصدت ما تم تداوله في الأيام الماضية من مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يعدّون وجبة ”مندي“ لحيوان الكنغر.

وقال الفالح في مداخلة مع قناة ”الإخبارية“ السعودية إنه ”منذ لحظة نشر الفيديو وانتشاره تم رصده، والتعامل معه بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستدعاء المخالف والنظر في هذه المخالفة“، مشيرا إلى أن ”اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية واللوائح المنبثقة من نظام البيئة المعنية بالحياة الفطرية تنص على مخالفات عدة يجب الحذر من الوقوع فيها، وإحداها هي النشر“.

وأكد الفالح أنه ”يجري حاليا التعامل مع هذه المخالفة وسيتم إيقاع المخالفات اللازمة في حينها“.

واعتبر أن نشر مثل هذا المحتوى يشجع أشخاصا آخرين على ذبح حيوانات أخرى مشابهة.

وبين المتحدث باسم المركز أن ”من نشر مقطع الفيديو لم يأخذ في الحسبان مسألة تعزيز الفكر الخاطئ لذبح الكائنات الفطرية وتناولها، لأن الكثير من الكائنات الفطرية مهددة بالانقراض“.