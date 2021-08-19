العثور على جثة طفلة فوق سطح منزلها بعد 7 أيام من اختفائها

عثرت الأجهزة الأمنية في القاهرة، يوم الأربعاء، على جثة طفلة في الثالثة من عمرها أعلى سطح منزلها، بعد 7 أيام من اختفائها.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، تلقت بلاغا من أسرة الطفلة فاطمة محمود، باختفائها، وفشلت الشرطة في التوصل لمكانها.

لكن وأثناء بحث الأسرة عن الطفلة، عثرت على جثتها فوق سطح منزلهم، إذ توفيت بسبب الجوع والعطش بعد أن علق جسدها بين ”الطوب والأخشاب“.

وصرحت النيابة العامة بدفن الطفلة، بعد إجراء معاينة لجثتها والاستماع لأقوال الأسرة، وانتداب الطب الشرعي للتشريح، كما تم أخذ عينات من جثة الطفلة، وإرسالها للمعمل الكيماوي.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من كاميرات المراقبة المثبتة في المحلات والمنازل القريبة من منزل أسرة الطفلة.