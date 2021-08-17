"علاوة الجمال".. دراسة: شكل الجسم يؤثر على الراتب

وجدت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ”أيوا“، أن شكل الجسم يؤثر على مقدار راتب الرجال والنساء، بحيث يحصل البدناء وقصار القامة على رواتب أقل بما يصل إلى 1000 دولار سنويا من نظرائهم الأطول والأكثر نحافة.

ويعتقد مؤلف الدراسة سويونغ سونغ، أن نتائج الدراسة تثبت ما يعرف منذ فترة بـ“علاوة الجمال“، والتي كان يعتقد أنها ظاهرة واسعة الانتشار منذ فترة، ولكن لم تكن مثبتة بعد، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ودرس الباحثون بيانات 2383 متطوعا، بما في ذلك مسح الجسم بالكامل ومعلومات عن دخل الأسرة والجنس، ووجدوا أن زيادة الطول في الرجال الذين يجنون أكثر من 70 ألف دولار سنويا، تؤدي لحصولهم على أجور أعلى، بحيث يترجم كل سنتيمتر لنحو ألف دولار إضافية سنويا.

واكتشف الباحثون أن النساء اللائي يجنين المبلغ ذاته، يجنين نحو ألف دولار إضافية سنويا مقابل كل نقطة انخفاض في مؤشر كتلة الجسم.

ويقول الباحثون إن هذا يوضح أهمية أخذ أشكال الجسم في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بوضع سياسات عامة للتخفيف من التمييز والتحيز.

وقال سونغ عن الفكرة الرئيسة وراء الدراسة ”لقد كنت أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كانت علاوة الجمال موجودة بالفعل في سوق العمل أم لا“.

يذكر أن الدراسات السابقة التي حاولت دراسة الفكرة ذاتها، كانت تعتمد على قياسات الجسم المبلغ عنها ذاتيا، أو كانت تعاني من أخطاء في طريقة قياس الجسم.

وأوضح سونغ ”غالبا ما حددت معظم الدراسات السابقة المظهر الجسدي من الآراء الشخصية بناء على الدراسات الاستقصائية، بدلا من القياسات الفعلية“.

وللتغلب على هذه المعضلة، لجأ الفريق إلى البيانات التي تم جمعها من خلال مشروع موارد قياس الأنثروبومترية السطحية الأمريكية والأوروبية، والذي أجرته القوات الجوية الأمريكية بين عامي 1998 و2000، فضلا عن المعلومات الديموغرافية التفصيلية، وقياسات الجسم التي تم إجراؤها باستخدام شريط قياس وعمليات مسح ثلاثية الأبعاد للجسم بالكامل.

وسمحت هذه الفحوصات لباحثي جامعة ”ايوا“ بتغذية البيانات الخاصة بـ2383 فردا في خوارزمية التعلم الآلي لتحديد السمات الجسدية وتحديد الأنماط.

وقال سونغ ”أظهرت النتائج أن هناك علاقة إحصائية بين المظهر الجسدي ودخل الأسرة، وأن هذه العلاقة تختلف باختلاف الجنسين؛ إذ يتأثر أجر الرجل بطول قامته، في حين يتأثر أجر المرأة بمؤشر كتلة الجسم“.