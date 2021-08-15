ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1300 قتيل

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

واصلت فرق الإنقاذ الأحد في هايتي البحث عن ناجين غداة زلزال بلغت قوّته 7,2 درجات وأسفر عن مقتل نحو 1300 شخص وإصابة أكثر من 5700، معيداً إلى الأذهان الذكريات المؤلمة للزلزال المدمّر عام 2010.

وارتفعت الحصيلة الموقّتة للزلزال القوي الذي ضرب السبت جنوب غرب هايتي إلى 1297 قتيلاً، وفق ما أعلنت الحماية المدنيّة الأحد.

وقالت الحماية المدنيّة في بيان إنّ حصيلة الجرحى ارتفعت إلى أكثر من 5700، مشيرةً إلى أنّ هناك أشخاصاً ”كثيرين آخرين تحت الأنقاض“.

وكانت الحماية المدنيّة أشارت في حصيلة سابقة إلى وجود 724 قتيلاً.

ضرب الزلزال هايتي السبت قرابة الساعة 08,30 (12,30 ت غ)، على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كيلومتراً عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وأدّى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبانٍ علق مئات تحت أنقاضها.

وعمل السكّان على انتشال جرحى عالقين تحت الأنقاض، في جهود أشاد بها الدفاع المدنيّ، مؤكّداً أنّ ”عمليّات التدخّل الأولى (…) أتاحت سحب كثيرين من تحت الأنقاض“.

وتبذل المستشفيات القليلة في المناطق المتضرّرة جهوداً شاقّة لتقديم الإسعافات.

وتفقّد رئيس الوزراء أرييل هنري على متن مروحيّة المناطق الأكثر تضرّراً، معلناً السبت حال الطوارئ لمدّة شهر في المقاطعات الأربع المتضرّرة من الكارثة.

ورسلت وزارة الصحّة موظّفين وأدوية إلى جنوب غرب شبه الجزيرة، لكنّ الخدمات اللوجستيّة العاجلة معرّضة للخطر بسبب انعدام الأمن الذي تشهده هايتي منذ أشهر.

ويمر الطريق الوحيد الذي يربط العاصمة بالنصف الجنوبي من البلاد على امتداد أكثر من كيلومترين بقليل، في حي مارتيسان الفقير الذي تُسيطر عليه عصابات مسلّحة منذ أوائل حزيران/يونيو، ما يعرقل التنقّل الحرّ.

وقال رئيس الوزراء مساء السبت ”يجب أن تتمكّن كلّ المساعدات من العبور“.

في واشنطن، عرض الرئيس جو بايدن مساعدة ”فوريّة“ من الولايات المتحدة وكلّف مديرة الوكالة الأميركيّة للمساعدة الدوليّة للتنمية (يو إس آيد) سامانتا باورز تنسيق هذا الجهد“.

من جهته، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّه ”يتابع آخر تطوّرات المأساة في هايتي“. وكتب على تويتر ”الأمم المتحدة تعمل لدعم الاحتياجات الطارئة“.

وأعرب البابا فرنسيس عن تضامنه مع هايتي، داعياً الأسرة الدوليّة إلى ”مساعدتها“.