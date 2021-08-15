مؤسسات التعليم الأمريكية لا تزال تهيمن على تصنيف شنغهاي لأفضل جامعات العالم‎

تصدرت جامعة هارفارد للسنة التاسعة عشرة على التوالي تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات حول العالم سنة 2021، وسط استمرار هيمنة المؤسسات التعليمية الأمريكية على المراكز الأولى.

فقد استحوذت جامعات في بلدان ناطقة بالإنكليزية على المراكز العشرة الأولى في التصنيف، على غرار العام الماضي، مع ثماني جامعات أمريكية وجامعتين بريطانيتين، في هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي الذي تصدره مؤسسة ”شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي“ منذ 2003.

واحتلت جامعة هارفارد مجددا الصدارة، متقدمة على مواطنتها ستانفورد في المركز الثاني وجامعة كامبريدج البريطانية التي حلت ثالثة، وجاءت في المراتب التالية معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا (4)، وبيركلي (5) وبرينستون (6) ثم أكسفورد البريطانية (7)، وهو ترتيب لم يتغير منذ العام 2017.

وأول مؤسسة تعليمية من خارج البلدان الناطقة بالإنكليزية هي جامعة باريس-ساكليه الفرنسية التي حلت في المرتبة الثالثة عشرة متقدمة مركزا واحدا مقارنة بترتيب العام 2020 الذي شهد دخولها إلى التصنيف للمرة الأولى.

وإضافة إلى باريس-ساكليه، حجزت ثلاث جامعات فرنسية أخرى موقعا لها ضمن تصنيف أفضل مئة جامعة في العالم: جامعة السوربون في المرتبة 35، وجامعة باريس للعلم والآداب (بي اس ال) في المركز 38، وجامعة باريس (73).

ويأخذ تصنيف شنغهاي في الاعتبار ستة معايير، بينها عدد ميداليات نوبل وفيلدز التي يفوز بها طلاب دراسات عليا وأساتذة في الجامعات، وعدد من الباحثين المتميزين في تخصصهم، وعدد من المنشورات في مجلتي ”ساينس“ و“نيتشر“.