الإمارات تعلن موعد انطلاق "الكونغرس العالمي للإعلام" في أبوظبي

أعلن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات، اليوم الأحد عن انطلاق الدورة الأولى من ”الكونغرس العالمي للإعلام“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من الـ15 إلى الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال الشيخ منصور بن زايد، وفق الوكالة الرسمية، إن ”دولة الإمارات حاضنة عالمية ومنصة فاعلة لقطاعات الإعلام المتنوعة، تتسم بتكامل البنية التحتية الرقمية والتسهيلات التشريعية والقانونية الداعمة، والبيئة المعيشية الاستثنائية لجميع الجنسيات والشركات الدولية المؤثرة في قطاعات الإعلام والصناعات الثقافية والمحتوى الإخباري عبر مختلف الوسائل التقليدية والحديثة“.

تنظم الحدث، شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بشراكة إستراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت ”وام“ أن ”الحدث الفريد من نوعه في المنطقة يشمل مؤتمرا ومعرضا متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصا لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير رسائل الإعلام الحضارية والإنسانية الهادفة إلى خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية“.

ويشارك في ”الكونغرس العالمي“ للإعلام نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين إضافة إلى الأكاديمين والشباب وطلبة الجامعات.

وأشارت الوكالة، إلى أن محاور الكونغرس تتضمن موضوعات عدة تشمل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع في القطاع الإعلامي إضافة إلى عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين.

واعتبرت ”وام“ أن الكونغرس يوفر منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة بالدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونوهت وكالة أنباء الإمارات إلى أن ”الكونغرس العالمي للإعلام “ يعد ”منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة التي باتت محفزا رئيسا للتنمية المستدامة في المجتمعات“.

وتولي دولة الإمارات اهتماما كبيرا، بتطوير صناعة الإعلام، وافتتحت في يونيو/ حزيران 2020 ”أكاديمية الإعلام الجديد“، وهي وفق ”وام“، تعد ”المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليميا وعالميا“.