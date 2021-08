أكثر من227 قتيلا في هايتي إثر الزلزال المدمر

أسفر زلزال قوي ضرب هايتي صباح السبت عن سقوط 227 قتيلا على الأقل ووقوع أضرار جسيمة في جنوب غرب الجزيرة، واعاد إلى الأذهان الذكريات المؤلمة لزلزال 2010 المدمر.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7,2 درجات هايتي السبت قرابة الساعة 8,30 (12,30 ت غ)، على بعد 12 كلم من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كلم من العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وأدى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان علق المئات تحت أنقاضها.

ويسارع السكان إلى انتشال الضحايا العالقين تحت الأنقاض، غالبا من دون تجهيزات خاصة، في جهود أشادت بها الحماية المدنية.

وقالت هذه الإدارة إن ”عمليات التدخل الاولى (…) اتاحت سحب كثيرين من تحت الانقاض فيما تواصل المستشفيات استقبال جرحى“.

Some pictures of today’s earthquake damage in Les Cayes, Haiti. Via @Jacquiecharles https://t.co/ySgGuYZFSF pic.twitter.com/uSTfmiKmeu

وأعلنت الحماية المدنية عبر تويتر ان حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى ”227 قتيلا بينهم 158 في الجنوب، إضافة الى مئات الجرحى والمفقودين“، بعدما كانت قد أعلنت في حصيلة سابقة عن 29 قتيلا.

وعصر السبت صرّح مدير الحماية المدنية جيري شاندلر لوكالة فرانس برس أن ثلاثة مراكز استشفاء في بيستيل وكوراي وروزو بلغت أقصى قدراتها الاستيعابية.

وأعلن رئيس الوزراء أرييل هنري أنّ ”الحكومة أقرّت في الصباح حال الطوارئ لمدة شهر عقب وقوع هذه الكارثة“، داعيا السكان إلى ”التحلي بروح التضامن“ وعدم الاستسلام للذعر.

ويرتقب أن يتوجه رئيس الوزراء على رأس وفد من المسؤولين المعنيين الى المكان في الساعات المقبلة بهدف ”تقييم الوضع في مجمله“.

وفي واشنطن، عرض الرئيس جو بايدن مساعدة الولايات المتحدة، معلنا في بيان ”لقد أحزنني الزلزال المدمّر الذي ضرب سان لوي دو سود في هايتي هذا الصباح“، مشددا على إعداد ”استجابة أميركية فورية“ من أجل ”تقييم الأضرار“ ومساعدة المصابين.

وكان مسؤول في البيت الابيض لم يشأ كشف هويته للصحافيين قال إن بايدن ”أجاز استجابة أميركية فورية وكلف مديرة الوكالة الأميركية للمساعدة الدولية (يو إس ايد) سامانتا باورز تنسيق هذا الجهد“.

At least 225 dead in #Haiti after 7.2 magnitude earthquake hits Caribbean nation: Quake is stronger than the 2010 disaster that killed thousands

That poor country seems to be perpetually doomed.https://t.co/H1vgHVquUs pic.twitter.com/kcwS0NfRua

— judy morris (@judymorris3) August 14, 2021