عكس المعتاد.. هندي "ينتقم" من ثعبان حتى الموت‎‎

في حادثة غريبة من نوعها، عضّ رجل هندي ثعبانا ساما حتى الموت؛ انتقاما منه على لدغه له في البداية.

وبدأت الواقعة أثناء عودة كيشور بدرا، الذي يقطن بقرية جامباريباتيا، ولاية أدويشا، شرق الهند لمنزله سيرا على الأقدام، وذلك بعد يوم عمل طويل وشاق في حقل الأرز، حيث تفاجأ بدرا بشيء يعضه في ساقه ووجد أنه ثعبان سام.

وبالرغم من أنه يجب الإسراع لطلب المساعدة الطبية بعد التعرض للدغات الأفاعي أو الثعابين إلا أن بدرا لم يتوانَ عن أخذ انتقامه وقام بغرز أسنانه في جسم الثعبان وعضه عدة مرات وهذه العضات قتلت الثعبان من نوع كريت والمعروف بسمه القاتل.

وبعد أن تأكد بدرا من موت الثعبان، عاد لقريته وهو يحمل الثعبان الميت في يديه ليخبرهم كيف انتقم منه جراء هجومه عليه، رافضا الذهاب إلى مستشفى أو طبيب واكتفى باللجوء إلى معالج تقليدي لشفائه من اللدغة.

وقال بيدرا، في حديث لوكالة أنباء تراست أوف إنديا PTI، إنه لم يجد أي صعوبة وهو يمسك بالثعبان السام ويوجه له عدة عضات متفرقة في أنحاء جسده، وبعد ذلك لم يشعر أنه بحاجة للطبيب؛ لأن المعالج التقليدي الهندي قد أدى واجبه وشُفي بالفعل من اللدغة.

ويعتبر ثعبان كريت من أشهر الثعابين السامة، حيث يبلغ طوله 3 أقدام، فيما ينتشر هذا النوع في جنوب وجنوب شرق قارة آسيا، وكذلك ينشط ليلا، وقد تؤدي لدغات مثل هذه الأنواع من الثعابين إلى الوفاة أو إحداث أضرار جسيمة أو إعاقات تستمر مدى الحياة.

وتسجل الهند أعلى نسبة وفيات جراء هجوم الثعابين والأفاعي من بين دول العالم، حيث تسجل البلاد 58 ألف حالة سنويا، وذلك وفقا للبيانات المذكورة في ورقة بحثية تعود لعام 2020 تحت عنوان ”معدل وفيات لدغات الثعابين في الهند“، علما أن هذه النسبة مرتفعة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وبحسب تقارير وإحصائيات، يموت شخص ما في مكان ما كل خمس دقائق، نتيجة لدغة ثعبان، بينما يصاب أربعة آخرون بالإعاقة الدائمة.

ومن بين ما يقرب من 3000 نوع من الثعابين، هناك حوالي 200 نوع فقط يمكن أن تقتل أو تصيب الإنسان بالشلل.