النيران تلتهم واحة مغربية‎‎ (فيديو)

أتى حريق كبير اندلع، يوم الثلاثاء، على إحدى الواحات في إقليم زاكورة جنوب المغرب، قبل أن تتمكن السلطات من إخماده.

حيث شهدت واحة تزغى حريقًا ضخمًا قضى عليها بالكامل، والتهم عددًا كبيرًا من أشجارها المثمرة، بعدما اجتاحت النيران مساحات واسعة.

وأكد شهود عيان أن رجال الإطفاء تمكنوا من إطفاء الحريق قبل اتساع رقعته، حيث شاركت طائرات من نوع كنداير سي إل-415 في عمليات الإطفاء.

ويشهد إقليم زاكورة المغربي مواسم جفاف للسنة السادسة على التوالي، مما سبب ندرة في المياه السطحية والجوفية، وأثَّر بشكل كبير على واحات المنطقة، التي فقدت مئات الآلاف من أشجار النخيل خلال السنوات الأخيرة.

وطالبت جمعيات محلية بإعلان إقليم زاكورة منطقة منكوبة، كما حدث في إقليمي طاطا، والصويرة، والعمل على وضع إستراتيجية لمعالجة النقص الحاد في المياه، وترشيد استغلالها.

ويزيد ارتفاع درجات الحرارة من خطورة الحرائق، وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، الثلاثاء، بلاغًا تحذّر فيه من ارتفاع لدرجات الحرارة في المملكة خلال الأيام المقبلة، ابتداءً من الخميس، وذلك نتيجة لصعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المغرب.

وأوضحت المديرية أن هذه الموجة الحارة المعروفة بظاهرة “الشرقي”، ستمتد لتشمل معظم مناطق البلاد، وقد تصل إلى 47 درجة في الجنوب.

وتجتاح الحرائق في الوقت الحالي عددًا كبيرًا من البلدان في العالم، مثل تركيا واليونان، حيث التهمت النيران مساحات كبيرة من الأشجار وتحولت إلى كابوس حقيقي.

وتشهد كل من تونس، والجزائر المجاورة، حرائق ضخمة، وذكر موقع ”الصحيفة“ المغربي، أن المملكة ستتواصل مع السلطات الجزائرية لوضع كل إمكانياتها اللوجستية للمساعدة في إطفاء الحرائق.

وأكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، مساء الثلاثاء، أن 42 شخصًا، بينهم 25 عسكريًا، لقوا حتفهم في حرائق غابات اندلعت شرق الجزائر العاصمة.

وقال بن عبد الرحمن للتلفزيون الحكومي، إن ”الحكومة طلبت المساعدة من المجتمع الدولي، وتُجرى محادثات مع شركاء لاستئجار طائرات لإطفاء الحرائق“.

ومن جانبه قال وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود إن اندلاع عشرات الحرائق في وقت واحد يؤكد أن وراءها ”يدًا إجرامية“، وفق تعبيره، مضيفًا أنّ ”المصالح الأمنية ستقوم بالتحقيقات اللازمة“.