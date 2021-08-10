أمريكا.. "نتفليكس" تواجه دعوى تشهير بمدعية سابقة في أحد مسلسلاتها

تواجه شركة ”نتفليكس“ دعوى قضائية رفِعت ضدها من قِبل مدعية سابقة في مانهاتن، وذلك بسبب مسلسل صدر عام 2019.

وقال قاض اتحادي يوم الإثنين، إنه ”يتعين على شركة نتفليكس مواجهة دعوى تشهير رفعتها ليندا فيرستاين، المدعية السابقة في مانهاتن، بسبب تقديم شخصيتها في صورة امرأة شريرة عنصرية عديمة الأخلاق في مسلسل وين ذاي سي أس“ الذي صدر عام 2019، ويتناول جريمة اغتصاب شهيرة تعرف باسم قضية ”رجال سنترال بارك الخمسة“.

وأضاف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، كيفن كاستل، أن فيرستاين ”زعمت بشكل مقنع أنه تم التشهير بها في 5 مشاهد، وتضمنت تلك المشاهد قيامها بحجب أدلة وانتزاع اعترافات بالإكراه وإصدار أوامر باعتقالات على أساس عرقي لشبان في حي هارلم“.

وتابع ”يمكن للمُشاهِد العادي استنتاج أن هذه المَشاهِد لها أساس في الواقع، ولا تعكس فقط آراء صنّاع العمل في أحداث تاريخية مثيرة للجدل“.

وأشار إلى أن ”فيرستاين يمكنها _أيضا_ رفع دعاوى تشهير ضد مخرجة المسلسل إيفا دوفيرناي، والكاتبة والمنتجة أتيكا لوك، وكذلك دعاوى بالتآمر ضد المدعى عليهم الثلاثة“.

وردت ”نتفليكس“ في بيان، بالقول ”سنواصل الدفاع بقوة عن مسلسل وين ذاي سي أس وطاقم عمله الرائع، ونحن واثقون من أننا سنتغلب على دعاوى السيدة فيرستاين القليلة المتبقية“.

وكانت فيرستاين تدير وحدة الجرائم الجنسية، بمكتب المدعي العام في مانهاتن في أبريل/ نيسان 1989، عندما تعرضت امرأة بيضاء في الثامنة والعشرين من عمرها للضرب والاغتصاب في متنزه سنترال بارك.

وأدين 5 شبان من أصول أفريقية أو إسبانية في الواقعة، وقضوا ما بين 5 سنوات و13 سنة في السجن، قبل أن تتم تبرئة ساحتهم عام 2002، بعدما اعترف رجل آخر بارتكاب الجريمة.

وستظل تلك القضية نقطة محورية في الجدال حول الجريمة والعنصرية.

وبعد العرض الأول للمسلسل دعا وسم ”انبذوا ليندا فيرستاين“ إلى مقاطعة فيرستاين، التي كانت آنذاك أحد كُتاب أدب الجريمة الأكثر مبيعا.