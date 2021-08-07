وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، اليوم السبت وذلك عن عمر ناهز الـ61 عاما عقب صراع دام عدة أشهر مع فيروس كورونا حيث تسببت إصابتها بمضاعفاته في مكوثها بالعناية المركزة طوال فترة مرضها لاحتياجها إلى أكسجين.

وأكد خبر وفاة دلال عبدالعزيز الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين قائلا أنها توفيت داخل المستشفى قبل قليل وتقوم أسرتها بالتحضير لإقامة مراسم تشييع جثمانها لدفنها في مقابر الأسرة.

وتابع أشرف زكي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أنه يتابع مع أسرة دلال عبدالعزيز أي مطالب بشأن دفنها منوها بأنه لا يعلم ما إذا كان هناك عزاء سيتم إقامته أم لا.

وعبر أشرف زكي عن حزنه لفقدان الوسط الفني نجمة كبيرة بحجم دلال عبدالعزيز وقبلها زوجها نجم الكوميديا الفنان سمير غانم متمنيا للثنائي الرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر على المصاب الأليم.

‏وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان، تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر، قائلا: ”أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون

أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما“.

وعانت دلال عبدالعزيز طوال الفترة الماضية من تليف في الرئة، حيث كانت تحتاج إلى نسبة كبيرة من الأكسجين وبصورة دائمة فضلا عن الأجهزة المساعدة على التنفس كي تعود الرئة لعملها الطبيعي كما كانت قبل الإصابة لكن القدر لم يمهلها التعافي الكامل وودعت عالمنا.

وكانت قد عانت أسرة دلال عبدالعزيز من أزمة نفسية خلال الفترة الماضية؛ بسبب انتشار شائعة وفاتها بين عدد من رواد التواصل الاجتماعي، وزملائها من نجوم الفن، متداولين الخبر نقلا عن بعض المواقع الإخبارية التي نشرته دون تأكد من صحة المعلومة.

وحينها نفى رامي رضوان، ما انتشر من خبر وفاة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مطالبا رؤساء تحرير الصحف بأن ينتقوا الصحفيين العاملين معهم حيث كتب قائلا: ”الواحد ما بيتمناش غير كل الخير للناس بس فاض الكيل يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه وللسادة رؤساء التحرير.. نقوا صحفيينكوا إيه القرف ده“.

الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس.

بس فاض الكيل

يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه 😘

وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا

ايه القرف ده — Ramy Radwan (@RamyRadwan) July 23, 2021

يذكر أن الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، كانت ترقد في العناية المركزة بأحد المستشفيات مصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، منذ أشهر، فقدت خلالها زوجها الفنان المصري سمير غانم، بذات الفيروس في 20 من مايو الماضي.