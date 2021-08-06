إيطاليا تخلّد ذكرى ضحايا كورونا برحلة لقارب على شكل كمان (صور)

عرف قارب ضخم على شكل آلة الكمان طريقه إلى المياه اليوم الجمعة في رحلة تجريبية بمدينة البندقية بإيطاليا، بعد صناعته تكريما لذكرى الضحايا الذين لاقوا حتفهم في جائحة فيروس كورونا، وانطلقت على متنه أنغام موسيقى عزفها فنان على آلة التشيلو.

صنع القارب، الذي أُطلق عليه اسم ”كمان نوح“، الفنان ليفيو دي مارشي بالتعاون مع اتحاد تنمية البندقية. وابتدع الفنان، المعروف باسم نجار البندقية، عددا كبيرا من المنحوتات العائمة بما في ذلك سيارة فيراري صنعها من الخشب.

وجلس عازف التشيلو في ملابس السهرة أثناء الرحلة التجريبية. ويبلغ طول القارب 12 مترا وسيحمل في نهاية الأمر فرقة لعزف الموسيقى أثناء الإبحار في القناة الكبرى بالمدينة.

وذكر المعهد الوطني للصحة في إيطاليا نهاية الشهر الماضي أن ما يقرب من 99 بالمئة من الأشخاص الذين توفوا بمرض كوفيد-19 منذ فبراير/ شباط هذا العام لم يتلقوا التطعيم بجرعتيه.

وأضافت الدراسة الواردة في سياق تقرير معتاد عن وفيات كوفيد ونشرها المعهد أن الأشخاص القلائل الذين تم تطعيمهم بالكامل وتوفوا، رغم ذلك، بالمرض كانوا أكبر سنا بكثير من الذين توفوا دون الحصول على التطعيم بالكامل بمتوسط عمر 88.6 مقابل 80.

إضافة إلى ذلك فقد كانوا يعانون من قدر أكبر من المشاكل الصحية الكامنة قبل الإصابة بالفيروس.

ومشت إيطاليا على خطى فرنسا في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي عندما أعلنت إثبات الحصول على اللقاح أو وجود المناعة من كوفيد سيصبح خلال فترة وجيزة شرطا إلزاميا قبل التمكن من ممارسة عدد من الأنشطة، بما في ذلك تناول الطعام في الأماكن المغلقة ودخول أماكن مثل الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمتاحف ودور السينما.

منذ ذلك الإعلان، رصدت السلطات الإيطالية زيادة واضحة في التسجيل للحصول على التطعيم. وجرى حتى الآن تطعيم ما يقرب من 57 بالمئة من السكان فوق 12 سنة بالجرعتين.

وقال المعهد في بيان إنه خلال الفترة من أول فبراير شباط حتى 21 يوليو تموز حدثت 423 وفاة بكوفيد بين أشخاص تم تطعيمهم بالجرعتين، وهو ما يمثل 1.2 بالمئة من إجمالي الوفيات الذي بلغ 35776 وفاة.

وبدأت حملة التطعيم في إيطاليا في مطلع هذا العام تقريبا. وعليه، فبحلول بداية هذه الدراسة كان من الممكن أن يكون أوائل من حصلوا على اللقاح قد أتموا التطعيم الثنائي بلقاحي فايزر أو مودرنا.