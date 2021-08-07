وزارة الخارجية الأمريكية تشكر مبرمجا سعوديا نبهها لثغرة أمنية في موقعها الإلكتروني

تلقى المبرمج وخبير الحاسوب السعودي، حمود الهلماني، شكراً من وزارة الخارجية الأمريكية بعدما نبهها لوجود ثغرة أمنية في موقعها الإلكتروني تهدد بيانات الزوار والخارجية.

والهلماني خريج كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي في محافظة الليث التابعة لمكة المكرمة، وسبق له أن اكتشف عندما كان طالباً في الجامعة، ثغرة أمنية في موقع يوتيوب، ما دفع شركة ”غوغل“ المالكة له، لشكره ومنحه مكافأة مالية.

وكشف الهلماني، عبر حسابه في تويتر، أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت له خطاب شكر بعد أن أرسل لها تقريراً مفصلاً عن ثغرة أمنية في موقعها الإلكتروني، ما مكنها من معالجتها ورفع مستوى الحماية الأمنية لموقعها.



وتلقى الشاب حمود الهلماني، الشغوف بالأمن السيبراني واكتشاف الثغرات، سيلاً من الإشادات والتقدير من مواطنيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما احتفت به وسائل الإعلام المحلية، بعد أن نشر نص رسالة وزارة الخارجية الأمريكية التي تلقاها.

وطالب مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، الجهات المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، بالاستفادة من خبرات حمود الهلماني بعد أن أثبت قدرات كبيرة في ذلك المجال.

وزاد اهتمام المملكة العربية السعودية بالأمن السيبراني بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية مع تعرض الأنظمة التقنية لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم لهجمات متكررة من خارج الحدود.

وأنشأت المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في العام 2017، وضمت في مجلس إدارتها مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، هم رئيس جهاز أمن الدولة، ورئيس الاستخبارات العامة، ونائب وزير الداخلية، ومساعد وزير الدفاع.

وتتقدم المملكة العربية السعودية كل عام في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات من بين 175 دولة.

وتنظم الهيئة منذ تأسيسها، مبادرات تعليمية وتدريبة حول الأمن السيبراني للموظفين الحكوميين وطلاب الجامعات حديثي التخرج، بالتزامن مع ابتعاث طلاب آخرين للدراسة في جامعات عالمية في تخصصات الأمن السيبراني.

وتعمل المملكة العربية السعودية عبر خطط جادة، لبناء القدرات الوطنية، وتحقيق نمو في قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار والابتكار فيه، وتنظيم المنتديات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول في هذا المجال.