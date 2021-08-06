مصر تنقل "مركب خوفو" إلى المتحف الكبير (صور)

بدأت عملية نقل ”مركب خوفو“، الذي عثر عليه عام 1954، من داخل متحفه بمنطقة آثار الهرم، مساء اليوم الجمعة، إلى مكان عرضه الجديد بالمتحف المصري الكبير.

وتجري عملية النقل باستخدام العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، التي تم استقدامها خصيصا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك.

وتستغرق عملية نقل ”مركب خوفو“ نحو 10 ساعات، حيث يبلغ طول مسار المركب من موقعه الحالي بجوار الهرم الأكبر وحتى المتحف الكبير من 7 – 8 كيلو مترات.

وتستهدف عملية نقل المركب الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي في التاريخ بهذا الحجم، حيث سيعرض في متحف مركب الشمس بمسطح 1.4 ألف متر مربع، والمجهز بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية الخاصة بالعرض المتحفي، والموجود بالساحة الخارجية حول المتحف الكبير، والتي سيعرض فيها أيضا مركب الملك خوفو الثاني.

وترجع فكرة نقل مركب خوفو للواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف الكبير والمنطقة المحيطة، الذي قام بعرض تلك الفكرة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2019، نظرا لأن مبنى المتحف القديم الخاص بالمركب، الذي تم إنشاؤه منذ ما يزيد على ربع قرن، قد ساعد في إخفاء الضلع الجنوبي للهرم الأكبر، كما أدى بشكل واضح إلى تشويه بصري للمنطقة الأثرية.

ومن مسببات نقل مركب خوفو أيضا وجوده في مبنى يفتقر إلى أسلوب العرض المتحفي المتميز، الذي يليق بأهمية ومكانة هذا الأثر الفريد، فضلا عن كون المبنى القديم غير مجهز بوسائل الإتاحة والخدمات التي تسمح باستقبال ذوي القدرات الخاصة.

وكان عالم الآثار المهندس كمال الملاخ أعلن في مايو 1954 عن اكتشاف حفرتين لمراكب الملك خوفو، الذي سمي ”مركب الشمس“، وعثر عليه في الجهة الجنوبية للهرم الأكبر، وعمل كمال الملاخ والمرمم أحمد يوسف على اكتشاف وترميم وإعادة تركيب المركب الأول، الذي خرج إلى النور بعد أن مكث في باطن الأرض ما يقرب من 5000 سنة، ويعرض في متحف خاص به بمنطقة آثار الهرم منذ عام 1982.

وصنع مركب خوفو من خشب الأرز الذي كان يتم استيراده من لبنان، وعثر عليه محفوظا في حفرة مغطاة بنحو 41 كتلة من الحجر الجيري، ومفكك إلى نحو 6500 جزء رتبت مع بعضها البعض بعناية ليتيسر تجميعها.

وظل المركب تحت الترميم والتركيب حتى عام 1961، أي ظل لمدة سبع سنوات كاملة بعد العثور عليه على يد المرمم أحمد يوسف‏،‏ الذي نجح في أن يعيد تجميع مركب خوفو المكتشف، ثم استمرت عمليات الترميم 20 عاما لمعالجة الأضرار الجديدة التي لحقت به، حتى تم افتتاح المتحف المخصص لعرض المركب رسميًا في ‏مارس 1982‏.