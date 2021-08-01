الأردن.. استقبال فريد من نوعه لباخرة سياحية تقل رجال أعمال سعوديين (فيديو)

استقبلت مدينة العقبة الساحلية في جنوب الأردن الأحد، بشكل فريد من نوعه، باخرة سياحية رست في مينائها تقل رجال أعمال سعوديين.

والباخرة سينس ايكليبس، هي الأولى من نوعها منذ بدء جائحة كورونا التي تسببت بإجراءات حظر للسفر في أغلب دول العالم كان للأردن منه نصيب؛ ما تسبب بتوقف الحركة السياحية بشكل كامل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ على لسان نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي، قوله إن ”أهمية هذه الرحلة تكمن في أن الخط السياحي البحري هو الأول من نوعه على شواطئ البحر الأحمر الذي سيخدم السعودية والأردن ومصر“.

وأضاف ماضي، أن الخط يعتبر انطلاقة جديدة للسياحة في مدينة العقبة بعد أزمة كورونا، كما أنه سيسهم في عملية التكامل السياحي بين البلدان العربية على البحر الأحمر، وإيجاد منتجات سياحية جديدة ومختلفة، وتنشيط الحركة السياحة لتعم الفائدة على هذه البلدان.

وأشار إلى أن رجال الأعمال السعوديين الذين وصلوا على متن الباخرة، سيقومون ضمن برنامج الرحلة بزيارات إلى وادي رم ، ورحلات بطائرات الهليكوبتر إلى البترا، ورحلات غوص بالغواصة الخاصة بالباخرة، وغوص فردي للضيوف بالتعاون مع نوادي الغوص في العقبة، وزيارات للمنتجعات السياحية في المدينة واستخدام المرافق فيها والعديد من البرامج الأخرى.

وقال مدير عمليات شركة غرغور للملاحة الوكيل الملاحي للباخرة عبدالرحمن علي، إن هذه الباخرة هي الأولى من نوعها في العالم تقوم برحلة سياحية على متنها رجال أعمال سعوديون.

وأضاف أن الباخرة مزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وطائرتي هليكوبتر، والعديد من القوارب الصغيرة التي تستخدم لنقل الركاب في البحر، والعديد من الألعاب والرياضات البحرية كالقوارب وألواح التجديف، ولدى الباخرة فريق متخصص بالرحلات الاستكشافية ومصنفة رسميا 6 نجوم تستوعب 228 راكبا.

وأشار إلى أن الباخرة ستقوم بتسع زيارات قادمة لمدينة العقبة هذا العام، بمعدل رحلة كل 10 أيام، مدة مكوث كل منها تصل إلى نحو 15 ساعة.

وأكد أن الرحلة الأولى على متنها نحو 90 سائحا من الشخصيات المهمة، معظمهم من الأشقاء السعوديين، ونحو 180 من طاقم الباخرة، جميعهم من الحاصلين على اللقاح ضد كورونا وفحص ”بي سي آر“ سلبي من آخر محطة صعود وحسب البروتوكولات الصحية المطبقة في العقبة على البواخر السياحية، مشيرا إلى أن عدد السياح سيزداد في كل رحلة.