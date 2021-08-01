وفاة الإعلامي السعودي حسن محني الشهري

توفي الإعلامي السعودي حسن محني الشهري، اليوم الأحد، بعد رحلة طويلة في عالم الصحافة والإعلام، إثر إصابته قبل نحو شهر، بفيروس كورونا.

ونعى الراحل عدد كبير من الإعلاميين، ومشاهير المجتمع، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وودعه الإعلامي عبدالرحمن الشهري، بقوله: ”‏إلى جنات الخلد ‎#حسن_محني_الشهري رحمه الله رحمة الأبرار واسكنه فسيح جناته، والهم أهله وذويه الصبر والسلوان، اللهم اغفر له، وارحمه، وثبته عند السؤال، وتجاوز عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

إلى جنات الخلد #حسن_محني_الشهري رحمه الله رحمة الابرار واسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان اللهم اغفر له و ارحمه وثبته عند السؤال وتجاوز عنه .

" انا لله وانا اليه راجعون" pic.twitter.com/rfLiYi1IWh — عبدالرحمن الشهري (@bumedarbi) August 1, 2021

كما نعاه الإعلامي يوسف القضيب، بقوله: ”‏إلى جنات الخلد الزميل الإعلامي ‎#حسن_محني_الشهري رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، اللهم اغفر له، وارحمه، وثبته عند السؤال، وتجاوز عنه، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

أما الداعية السعودي عادل الكلباني، فودعه بكلمات مؤثرة، حيث قال: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها، اللهم اغفر له، وارحمه، وتجاوز عنه، واجعل مأواه جنات النعيم ‎#حسن_محني_الشهري“.

{إنا لله وإنا إليه راجعون}

إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب

اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واجعل مأواه جنات النعيم #حسن_محني_الشهري — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) August 1, 2021

وأضاف: ”‏رحمك الله أبا مهند، قد أفدت منك وتعلمت الكثير، فجزاك الله عني خيرًا، وجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر # حسن_محني_الشهري“.

فيما ودعه المحلل الرياضي، محمد الشيخ، بقوله: ”‏رحم الله ‎#حسن_محني_الشهري رحمة واسعة.. أودعه صديقًا ومعلمًا وموجهًا.. العزاء لعائلته الكريمة ولمحبيه“.

رحم الله #حسن_محني_الشهري رحمة واسعة..

أودعه صديقًا ومعلمًا وموجهًا..

العزاء لعائلته الكريمة ولمحبيه.. — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) August 1, 2021

كما دون الإعلامي خلف ملفي عبر حسابه في تويتر ”افتقدنا اليوم زميلا عزيزا على قلوبنا الأخ حسن محني الشهري، رحمه الله وغفر له وأسكنه الفردوس وجعل قبره روضة من رياض الجنة“. كما نعاه الكاتب عبدالله فدعق عبر تويتر بقوله ”رحم الله الإعلامي القدير الأستاذ حسن محني الشهري رحمة واسعة، وكتب له أجر معاناته، وعظم أجر ذويه، وصبرهم وكل محبيه“.

يذكر أن الإعلامي الشهري، قد أعلن قبل نحو شهر إصابته وعدد من أفراد أسرته، بفيروس كورونا، وظل في صراع مرير مع المرض، حتى توفي.

ويُعد الشهري من الإعلاميين المعروفين في المملكة العربية السعودية، وسبق أن عمل مدير تحرير لعدد من الصحف والمواقع، منها: عكاظ، والمدينة، والجزيرة، والوطن.