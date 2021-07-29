تبعد 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض.. علماء ينشرون صورة جديدة لمجرة "المرأة المسلسلة"

نشر علماء جامعة كولومبيا البريطانية، صورة جديدة لمجرة ”المرأة المسلسلة“ التي تبعد 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وسمحت الصورة الراديوية الجديدة المذهلة لأقرب مجرة من مجرة درب التبانة ”أندروميدا – المرأة المسلسلة“ للعلماء بمعرفة الجزء الذي تولد فيه النجوم المجرية المجاورة لنا.

والتقطت الصورة بواسطة تلسكوب ”ساردينيا“ الراديوي، وهو تلسكوب بطول 64 مترا يمكنه العمل على ترددات راديو عالية، ونشرت الصورة على تردد الموجات الدقيقة 6.6 غيغاهرتز.

من جهتها، قالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، الفيزيائية بجامعة كولومبيا البريطانية صوفيا فاتيجوني، في بيان ”ستسمح لنا هذه الصورة بدراسة بنية مجرة أندروميدا ”المرأة المسلسلة“ ومحتواها بتفاصيل أكثر مما كان ممكنا في أي وقت مضى“.

وأضافت صوفيا ”أن معرفة طبيعة العمليات الفيزيائية التي تحدث داخل أندروميدا يسمح لنا بفهم ما يحدث في مجرتنا بشكل أكثر وضوحا، كما لو كنا ننظر إلى أنفسنا من الخارج“.

وتابعت ”على وجه الخصوص، فقد تمكنا من تحديد جزء الانبعاثات بسبب العمليات الحرارية المتعلقة بالمحطات المبكرة لتشكيل النجوم الجديدة، وجزء الإشارات الراديوية المنسوبة إلى الآليات غير الحرارية بسبب الأشعة الكونية التي تدور في المجال المغناطيسي الموجود في الوسط النجمي“.

وبحسب تقرير صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فقد أمضى الباحثون 66 ساعة في مراقبة المجرة باستخدام التلسكوب، ومن تلك البيانات، تمكنوا من تقدير معدل التكوين في المجرة وإبراز المنطقة التي ولدت فيها.

كما تمكن الباحثون من عمل خريطة لأنهم كانوا في نطاق التردد بين واحد غيغاهرتز و 22 غيغاهرتز، وعلى الرغم من أن انبعاثات المجرة باهتة في هذا النطاق، إلا أن هذا هو النطاق الوحيد حيث تظهر بعض الميزات؛ ما يسمح للباحثين بإنشاء خريطة.

وعند إنشاء الخريطة حدد العلماء نحو 100 نقطة، بما في ذلك النجوم والمجرات والأشياء الأخرى في خلفية أندروميدا.

وقالت الدكتورة إيليا باتيستيلي، الأستاذة في قسم الفيزياء في سابينزا ومنسقة الدراسة ”من خلال دمج هذه الصورة الجديدة مع تلك التي تم الحصول عليها سابقا، اتخذنا خطوات مهمة إلى الأمام في توضيح طبيعة انبعاثات الموجات الدقيقة من أندروميدا، والسماح لنا بتمييز العمليات الفيزيائية التي تحدث في مناطق مختلفة من المجرة“.

يذكر أنه في أغسطس/آب 2020، رسم تلسكوب هابل الفضائي خريطة هالة عملاقة من الغاز تحيط بمجرة المرأة المسلسلة للمرة الأولى.

ومجرة أندروميدا، والمعروفة ،أيضا، باسم M31 (المرأة المسلسلة)، هي عبارة عن مجرة حلزونية مهيبة تبلغ نحو 1 تريليون نجم، ويمكن مقارنتها في الحجم بمجرة درب التبانة.

ويبلغ عمرها نحو 10 مليارات سنة، وتقع على بعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية من مجرة درب التبانة، وبعد نحو 4.5 مليار سنة، من المتوقع أن تصطدم أندروميدا مع مجرة درب التبانة.