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السلطات السعودية تلاحق "مشاهير سوشال ميديا" شاركوا في "حفل راقص" (فيديو)‎‎
تاريخ النشر: 30 مايو 2021 16:41 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 17:10 GMT

السلطات السعودية تلاحق "مشاهير سوشال ميديا" شاركوا في "حفل راقص" (فيديو)‎‎

تلاحق السلطات السعودية، عددا من مشاهير مواقع التواصل، ظهروا في مقاطع "خادشة" خلال "حفل راقص" ونشروها على حساباتهم الشخصية، بحسب ما أفادت قناة "الإخبارية"

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

تلاحق السلطات السعودية، عددا من مشاهير مواقع التواصل، ظهروا في مقاطع ”خادشة“ خلال ”حفل راقص“ ونشروها على حساباتهم الشخصية، بحسب ما أفادت قناة ”الإخبارية“ المحلية.

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالخاصة أن ”الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من مشاهير السوشال ونشروها على حساباتهم“.

وأضافت القناة أن المقاطع أظهرت ”حضور عدد من الراقصات في الحفل“.

وأكدت ”تجاوز المشاركين في الحفل للعدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات وغياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية“.

وأثارت تلك المقاطع غضب النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالب عدد منهم بمحاسبة المشاركين في الحفل.

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