السلطات السعودية تلاحق "مشاهير سوشال ميديا" شاركوا في "حفل راقص" (فيديو)‎‎

تلاحق السلطات السعودية، عددا من مشاهير مواقع التواصل، ظهروا في مقاطع ”خادشة“ خلال ”حفل راقص“ ونشروها على حساباتهم الشخصية، بحسب ما أفادت قناة ”الإخبارية“ المحلية.

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالخاصة أن ”الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من مشاهير السوشال ونشروها على حساباتهم“.

فيديو | مصادر لـ #الإخبارية: الجهات المختصة تعمل على ضبط المشاركين في مقاطع مصورة خادشة شارك فيها عدد من "مشاهير السوشال" ونشروها على حساباتهم#نشرة_النهار pic.twitter.com/bDHOPTZmum — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 30, 2021

وأضافت القناة أن المقاطع أظهرت ”حضور عدد من الراقصات في الحفل“.

وأكدت ”تجاوز المشاركين في الحفل للعدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية للتجمعات وغياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية“.

وأثارت تلك المقاطع غضب النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالب عدد منهم بمحاسبة المشاركين في الحفل.