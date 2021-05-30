نجم هوليوود ستيفن سيجال ينضم لحزب روسي مؤيد لبوتين

قال حزب روسي، اليوم الأحد، إن نجم هوليوود الممثل ستيفن سيجال، وهو أحد المعجبين منذ فترة طويلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انضم إلى صفوف الحزب الموالي للكرملين.

وأظهر مقطع مصور نشره الحزب أن سيجال، تلقى أمس السبت، بطاقة عضوية في تحالف يسمى (روسيا العادلة- وطنيون – من أجل الحقيقة)، وتشكل هذا التحالف أوائل العام الجاري باندماج ثلاثة أحزاب يسارية مؤيدة لبوتين في حزب واحد.

واقترح سيجال، الذي أصبح مواطنا روسيا منذ 2016، تطبيق إجراءات لتقييد الأعمال التي تضر بالبيئة.

وقال في كلمة ألقاها في فعالية للحزب: ”دون إمكانية اعتقال الناس وعندما نغرمهم فقط فإنهم قد يربحون أموالا أكثر من إنتاج الأشياء الضارة بالبيئة“.

وللحزب مقاعد في مجلس النواب الروسي، ويعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، في سبتمبر أيلول.

وسيجال، المولود في الولايات المتحدة والخبير في الفنون القتالية، معروف بإنتاج وبطولة أفلام الحركة، أما بوتين الذي منحه الجنسية فهو شغوف بالفنون القتالية.

وفي 2018، أوكلت روسيا لسيجال مهمة تحسين العلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة، في وقت تدهورت فيه العلاقات بين الدولتين لأدنى مستوى منذ الحرب الباردة.