تسببت في وفاة نجم هوليوود جيمس دين.. بيع بقايا سيارة بورش بـ382 ألف دولار

بيعت أجزاء من سيارة بورش من طراز 550 Spyder الشهيرة في مزاد علني بمبلغ 382 ألف دولار.

وكانت السيارة قد تحطمت بالنجم الأمريكي جيمس دين، في حادث سير، وتسببت في وفاته، في سبتمبر عام 1955، عن عمر ناهز 24 عاما.

وبعد الحادث، قامت شركة التأمين التابعة لدين بتقليل قيمة السيارة وبيعها لمتسابق آخر، والذي قام بتفكيك الأجزاء المتبقية الصالحة للاستخدام من السيارة وبيعها لتاجر السيارات الشهير جورج باريس، الذي أعار محرك السيارة إلى مجلس السلامة الوطني الأمريكي.

وتم وضع محرك السيارة في سيارة سباق أخرى، وتم إعارة أجزاء أخرى من السيارة لمتسابق يدعى ”توري ماكهنري“، وتحطمت السيارة في عام 1956 وأودى الحادث بحياة ماكهنري، لذا لقبت السيارة بالملعونة على مر السنين.

وتم تثبيت ناقل الحركة الخاص بالسيارة على حامل فولاذي مزود بعجلات، ويتميز ناقل الحركة بعلبة مغنيسيوم مصممة لإيواء أربعة تروس أمامية وخلفية بالإضافة إلى ترس تفاضلي.

وجيمس دين (8 فبراير 1931 – 30 سبتمبر 1955) كان ممثلا أمريكيا، واعتبر رمزا ثقافيا لخيبة أمل المراهقة، التي صورها في فيلمه الأشهر ”متمرد بلا سبب“ سنة 1955.

وحصل دين على النجومية والشهرة في فترة مبكرة بأدائه بطولة ثلاثة أفلام فقط، ووفاته المفاجئة في الحادث المروري جعلته من أساطير هوليوود.

وكان جيمس دين أول من حصل على ترشيح لـ“جائزة أوسكار غيبية“ أو ”جائزة أوسكار بعد الوفاة“ لأفضل ممثل في دور رئيسي. ولا يزال حتى الآن الممثل الوحيد في تاريخ هوليوود الذي رشح مرتين لجائزة أوسكار بعد وفاته.

وفي سنة 1999، صنف معهد الفيلم الأمريكي جيمس دين في المرتبة الثامنة عشرة لأفضل ممثل في لائحة معهد الفيلم الأمريكي ”100 عام و100 ممثل“.