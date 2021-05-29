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ضبط شخص بعد تسلله إلى إحدى الطائرات في مطار الكويت
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 23:19 GMT
تاريخ التحديث: 30 مايو 2021 0:25 GMT

ضبط شخص بعد تسلله إلى إحدى الطائرات في مطار الكويت

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار الكويت شخصا بحالة غير طبيعية بعد تسلله إلى مدرج المطار وصعوده إحدى الطائرات رغم الحواجز ورجال التفتيش وكاميرات المراقبة المنتشرة.

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار الكويت شخصا بحالة غير طبيعية بعد تسلله إلى مدرج المطار وصعوده إحدى الطائرات رغم الحواجز ورجال التفتيش وكاميرات المراقبة المنتشرة.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة ”الراي“ المحلية عن الحادثة، مؤكدةً أنه تم ضبط هذا الشخص وإحالته إلى جهاز أمن الدولة وفتح تحقيق للكشف عن كيفية وصوله إلى المطار واختراقه الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة.

ولم تكشف الصحيفة المحلية تفاصيل أخرى، في حين ذكر حساب ”شاهين سناب“ الشهير أن الشخص المتسلل كان في حالة سكر وتسلل إلى طائرة ولي العهد أثناء إجراء صيانة لها، وهي معلومات لم يتسنَ لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها.

وأشارت الصحيفة إلى حادثة أخرى مشابهة وقعت بمطار الكويت وبقاعة التشريفات الأميرية، مبينةً أنه تمت إحالة مواطن إلى جهاز أمن الدولة بعد دخوله مساء أول من أمس قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي.

وأكدت أنه تم رصد المواطن بعد دخوله القاعة ووصوله إلى ساحة المطار، حيث تم ضبطه وتفتيشه من قبل رجال الأمن الذين عثروا معه على هاتف نقال فقط.

 

ولم يتم معرفة إن كان الشخص المتسلل إلى الطائرة هو ذاته المواطن الذي دخل قاعة التشريفات أم أن الحادثتين منفصلتين.

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