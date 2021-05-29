ضبط شخص بعد تسلله إلى إحدى الطائرات في مطار الكويت

ضبطت الأجهزة الأمنية في مطار الكويت شخصا بحالة غير طبيعية بعد تسلله إلى مدرج المطار وصعوده إحدى الطائرات رغم الحواجز ورجال التفتيش وكاميرات المراقبة المنتشرة.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة ”الراي“ المحلية عن الحادثة، مؤكدةً أنه تم ضبط هذا الشخص وإحالته إلى جهاز أمن الدولة وفتح تحقيق للكشف عن كيفية وصوله إلى المطار واختراقه الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة.

ضبط شخص تسلل إلى مدرج #المطار وصعد إلى إحدى الطائرات • فتح تحقيق في كيفية وصوله رغم وجود كاميرات مراقبة وحواجزhttps://t.co/f9MjQB6sG5 — الراي (@AlraiMediaGroup) May 29, 2021

ولم تكشف الصحيفة المحلية تفاصيل أخرى، في حين ذكر حساب ”شاهين سناب“ الشهير أن الشخص المتسلل كان في حالة سكر وتسلل إلى طائرة ولي العهد أثناء إجراء صيانة لها، وهي معلومات لم يتسنَ لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها.

لمن سأل عن موضوع ضبط متسلل لأحدى الطائرات في المطار. – تسلل الشخص وهو بحالة سكر بين ودخل طائرة ولي العهد اثناء اجراء صيانة لها قبل إقلاعها غداً وتم إحالة الشخص للجهات الامنية للتحقيق معه وستتم إحالته للجهات القانونية بعد التحقيق معه. pic.twitter.com/yOeXC0dsMV — شاهين سناب (@sah_doc) May 29, 2021

وأشارت الصحيفة إلى حادثة أخرى مشابهة وقعت بمطار الكويت وبقاعة التشريفات الأميرية، مبينةً أنه تمت إحالة مواطن إلى جهاز أمن الدولة بعد دخوله مساء أول من أمس قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي.

وأكدت أنه تم رصد المواطن بعد دخوله القاعة ووصوله إلى ساحة المطار، حيث تم ضبطه وتفتيشه من قبل رجال الأمن الذين عثروا معه على هاتف نقال فقط.

مواطن إلى أمن الدولة لدخوله قاعة التشريفات https://t.co/Hc0oGe6mZy — الراي (@AlraiMediaGroup) May 29, 2021

ولم يتم معرفة إن كان الشخص المتسلل إلى الطائرة هو ذاته المواطن الذي دخل قاعة التشريفات أم أن الحادثتين منفصلتين.