الأردن.. "فتى الزرقاء" يستعيد حياته الطبيعية بعد تركيب يدين اصطناعيتين (فيديو)

نشر الشاب الأردني صالح حمدان المعروف بـ“فتى الزرقاء“ مقاطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على ”تيك توك“، بعد تركيب يديه الاصطناعيتين.

وأظهر الفيديو الفتى صالح وهو يمارس الرياضة ويحمل أغراضه بيديه الاصطناعيتين.



وأثارت قضية الاعتداء على ”فتى الزرقاء“ صالح ضجة واسعة، حيث أقدمت عصابة في 13 تشرين الأول 2020 على خطفه والاعتداء عليه بضربه، وبتر ساعديه، وفقء عينه، وأُسعف حينها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وهو بحالة سيئة.

وكانت محكمة أمن الدولة في الأردن أصدرت حكما على 6 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت، ومتهمين اثنين بالحبس مدة سنة، ومتهم 15 سنة، وآخر 10 سنوات، وبراءة البقية والبالغ عددهم 7 أشخاص.