منوعات

لمن صممت "رولز رويس" أغلى سيارة في العالم؟ (صور)
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 17:35 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 18:20 GMT

لمن صممت "رولز رويس" أغلى سيارة في العالم؟ (صور)

أفادت تقارير بأن أغلى سيارة في العالم، التي كشفت عنها شركة "رولز رويس موتور" البريطانية، هي مصممة خصيصًا للنجمة العالمية بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي. وقالت

+A -A
المصدر: إيناس السيد – إرم نيوز

أفادت تقارير بأن أغلى سيارة في العالم، التي كشفت عنها شركة ”رولز رويس موتور“ البريطانية، هي مصممة خصيصًا للنجمة العالمية بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي.

The £20million Boat Tail convertible grand tourer is the first of an exclusive trio of highly personalised nautically-based limousines

وقالت الشركة البريطانية: إن السيارة صُممت لثنائي ثري يهوى تناول الشمبانيا والوجبات في الهواء الطلق؛ لذا تم تضمين طاولات عشاء وكوكتيل دوارة مع كراسي مطابقة ومظلة تعمل تلقائيًا في الجزء الخلفي من السيارة.

The convertible grand tourer, the first of an exclusive trio of highly personalised nautically-based limousines, was designed for the Mediterranean backroads of the Cote d'Azur, which Jay Z and Beyoncé (pictured) regularly visit

وتردد أنه تم تصميم السيارة للعمل في الطرق الخلفية للبحر الأبيض المتوسط في منطقة الريفيرا الفرنسية، وهي منطقة يزورها جاي زي وبيونسيه بانتظام، كما يرتادها الكثير من الأثرياء.

Like all other Rolls-Royce models it retains the rear-hinged coach doors - which are massive. They have assisted opening and closing functions at the press of a button

Measuring just under 5.8 meters long, the new four-seater two-door Rolls-Royce Boat Tail is the first to be built by Rolls-Royce's new Coachbuild department at the company's boutique headquarters in Goodwood, Sussex

وتشتمل السيارة على ثلاجة مضبوطة على 6 درجات مئوية، وهي درجة الحرارة المطلوبة لماركة الشمبانيا الفاخرة ”أرماند دي بريجناك“، المفضلة لجاي زي، التي يملك فيها حصة تبلغ 50%، وهو دليل آخر على أن هذه السيارة مصممة للزوجين الشهيرين، كما قد يكون اختيار اللون الأزرق للسيارة أيضًا تلميحًا خفيًا لابنة بيونسيه وجاي زي، التي تدعى ”بلو إيفي“.

The rear deck opens like a pair of butterfly wings, providing under-cover storage for luxurious items - and two roatating cocktail tables that extend from the back of the vehicle

Not just the most expensive new car ever, it's also the first to have its own extending umbrella and rotating cocktail tables

وقال مصدر لصحيفة ”التليجراف“ البريطانية: إن كل التفاصيل التي تتوافق مع الأشياء المفضلة لدى بيونسيه وجاي زي تكشف أن السيارة مصممة لهما، ومع ذلك، رفضت ”رولز رويس“ التعليق على تلك التقارير.

The Rolls-Royce Boat Tail is almost £10million pricier than the next most expensive new cars to ever hit the road

Torsten Müller-Ötvös (pictured), Rolls-Royce Motor Cars CEO, at the unveiling of the incredibly bespoke Boat Tail limo

يُذكر أن تكلفة السيارة السياحية تبلغ حوالي 28 مليون دولار، وهي الأولى من بين 3 سيارات من نوع ليموزين ذات الطابع البحري.

Most dramatic of all is the sun shade parasol on an extending telescopic arm. It emerges, on demand, from the rear centre line beneath the opening rear deck wings 'in anticipation of fine weather'

The roating cocktail tables unfold from under the deck. There's also a matching set of picnic chairs to enjoy a bottle of bubble at the back of the Roller

To the left is a double refrigerator with special cradles to securely stow two bottles of champagne at a precise temperature

وكشفت الشركة أنه تم تصميم السيارة وتصنيعها خلال 4 سنوات، لتكون بذلك سيارة فريدة من نوعها من حيث المواصفات والميزات.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play