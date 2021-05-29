لمن صممت "رولز رويس" أغلى سيارة في العالم؟ (صور)

أفادت تقارير بأن أغلى سيارة في العالم، التي كشفت عنها شركة ”رولز رويس موتور“ البريطانية، هي مصممة خصيصًا للنجمة العالمية بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي.

وقالت الشركة البريطانية: إن السيارة صُممت لثنائي ثري يهوى تناول الشمبانيا والوجبات في الهواء الطلق؛ لذا تم تضمين طاولات عشاء وكوكتيل دوارة مع كراسي مطابقة ومظلة تعمل تلقائيًا في الجزء الخلفي من السيارة.

وتردد أنه تم تصميم السيارة للعمل في الطرق الخلفية للبحر الأبيض المتوسط في منطقة الريفيرا الفرنسية، وهي منطقة يزورها جاي زي وبيونسيه بانتظام، كما يرتادها الكثير من الأثرياء.

وتشتمل السيارة على ثلاجة مضبوطة على 6 درجات مئوية، وهي درجة الحرارة المطلوبة لماركة الشمبانيا الفاخرة ”أرماند دي بريجناك“، المفضلة لجاي زي، التي يملك فيها حصة تبلغ 50%، وهو دليل آخر على أن هذه السيارة مصممة للزوجين الشهيرين، كما قد يكون اختيار اللون الأزرق للسيارة أيضًا تلميحًا خفيًا لابنة بيونسيه وجاي زي، التي تدعى ”بلو إيفي“.

وقال مصدر لصحيفة ”التليجراف“ البريطانية: إن كل التفاصيل التي تتوافق مع الأشياء المفضلة لدى بيونسيه وجاي زي تكشف أن السيارة مصممة لهما، ومع ذلك، رفضت ”رولز رويس“ التعليق على تلك التقارير.

يُذكر أن تكلفة السيارة السياحية تبلغ حوالي 28 مليون دولار، وهي الأولى من بين 3 سيارات من نوع ليموزين ذات الطابع البحري.

وكشفت الشركة أنه تم تصميم السيارة وتصنيعها خلال 4 سنوات، لتكون بذلك سيارة فريدة من نوعها من حيث المواصفات والميزات.